vivo X Fold+ brilla su AnTuTu: è il pieghevole più potente

Manca sempre meno, sebbene non ci sia una data di uscita, all'arrivo del vivo X Fold+, che intanto alza le aspettative testandosi su AnTuTu. Il prossimo pieghevole del brand infatti ha brillato nei vari punteggi, ottenendo un totale che lo rende ad oggi il pieghevole più potente nei benchmark.

vivo X Fold+, lo score su AnTuTu supera gli 1.1 milioni di punti: nessun pieghevole come lui

Il portale di test benchmark ha pubblicato dunque la scheda completa del nuovo pieghevole di vivo mostrandoci alcuni dettagli anche in merito alle specifiche tecniche. Infatti, troviamo la conferma dello Snapdragon 8+ Gen 1, ma anche del sistema Android 12 e la conferma del taglio di memoria massimo da 12/512 GB, proprio come il modello precedente. Ma che punteggi abbiamo?

Partiamo dallo score totale, che segna 1.100.438 punti, ottenuta con oltre 260.000 punti tramite CPU, oltre 470.000 punti in GPU, quasi 190.000 punti per le memorie e infine, quasi 180.000 punti per la user experience che ci conferma il refresh rate a 120 Hz, che AnTuTu annuncia sarà sia interno che esterno. Altra conferma è la batteria, che non sarà commercializzata a 4.600 mAh ma a 4.730 mAh. Infine, troviamo anche la conferma della ricarica wireless a 50W.

Ma cosa vogliono dire questi risultati? Che ad oggi non c'è pieghevole più potente di Fold+, dato che Xiaomi MIX Fold 2 ha totalizzato circa 50.000 punti in meno, mentre Z Fold 4 è abbastanza sotto in classifica. Insomma, pare proprio ci sarà da divertirsi con l'ultima creatura di vivo, di cui vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

