MediaWorld presenta il volantino del VERO Black Friday: sconti fino al 40%!

MediaWorld festeggia il Black Friday lanciando un nuovo volantino digitale pieno zeppo di nuove offerte con sconti fino al 40%. Scopriamo insieme la promozione dedicata al venerdì più famoso dell'anno e tutte le migliori occasioni di risparmio.

Le offerte proposte dalla nota catena di negozi sono davvero tante e variegate. Troviamo sconti su smartphone, computer, TV, fotocamere, accessori e mobilità elettrica.

Seppur un modello vecchio, non è da sottovalutare l'offerta su iPhone 13 da 128 GB che viene scontato a 799€, mentre per la fascia più economica troviamo in promozione il Samsung Galaxy A53 5G a 350€.

Il mondo Apple, tuttavia, è grande protagonista del nuovo volantino di Apple: in sconto infatti troviamo anche MacBook Air M2 da 256 GB di storage al prezzo di 1299€, mentre iPad 10,2″ scende a 342€.

Da non sottovalutare anche l'ottima offerta sulla smart TV OLED CS6 di LG, che con il suo pannello 4K e l'incredibile tecnologia HDR offre immagini sempre spettacolari. Il modello da 55″ è in sconto a 1099€, rispetto al prezzo di listino di 1699€.

Se invece siete videogiocatori e cercare una TV che possa interfacciarsi al meglio con la vostra PS5, MediaWorld propone in offerta la smart TV OLED 4K 55A80J di Sony, che dal prezzo di partenza di 1499€ viene scontata a 999€.

Le offerte del volantino sono disponibili sia online che in negozio, mentre per tutte le offerte relative al Black Friday vi rimandiamo alla pagina ufficiale del negozio. Per scoprire tutte le occasioni dell'evento più atteso dell'anno vi consigliamo di leggere il nostro ricchissimo approfondimento.

