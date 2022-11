Pixel 7 batte iPhone 14 su DxOMark, e costa pure meno

Anche se i veri protagonisti sono Google Pixel 7 Pro e iPhone 14 Pro, probabilmente in molti saranno curiosi di sapere qual è il parere di DxOMark su Google Pixel 7 e iPhone 14. Due top di gamma che si pongono l'obiettivo di essere più economici dei modelli superiori, per quanto paragonarli è quasi un azzardo. La proposta di Google costa 649€, quella di Apple sale a 1.029€, ma come dimostra la valutazione di DxOMark non sempre pagare di più significa avere il meglio.

DxOMark valuta la qualità della fotocamera di Google Pixel 7 e iPhone 14

Partendo dal reparto hardware, ecco come si differenziano i due smartphone:

Google Pixel 7 Principale 25 mm da 50 MP f/1.9, sensore da 1/1.31″, pixel da 1.2 µm, OIS, PDAF+laser Ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2.86″, pixel da 1.25 µm, FoV di 114°, PDAF

iPhone 14 Principale 26 mm da 12 MP f/1.5, sensore da 1/1.7″, pixel da 1.9 µm, Sensor-shift OIS, Dual PDAF Ultra-grandangolare da 12 MP f/2.4, FoV di 120°, PDAF



Partiamo dai pregi di Google Pixel 7, fra cui una buona riproduzione di dettagli e toni della pelle, esposizione accurata, ampio range dinamico e autofocus rapido e preciso in foto e video, oltre a bei risultati anche nelle scene ad alto contrasto. Per quanto riguarda iPhone 14, si registrano buoni livelli di esposizione e riproduzione cromatica, autofocus rapido e preciso e un bokeh realistico nella modalità Ritratto, oltre al fatto che l'anteprima di scatto coincide con lo scatto effettivo.

Passando ai difetti, Pixel 7 soffre di rumore nelle ombre quando c'è molto contrasto, e a volte si nota sovra-esposizione nelle parti molto illuminate. Al contempo, manca modalità Macro su iPhone 14, oltre al fatto che si notano ogni tanto artefatti visivi e ha anch'esso qualche difetto di rumore nelle ombre e sovraesposizione nelle luci.

Google Pixel 7 iPhone 14 Google Pixel 7 iPhone 14 Google Pixel 7 iPhone 14 Google Pixel 7 iPhone 14

Se lato foto soffre la concorrenza di Google Pixel 7, è nei video che iPhone 14 si riprende, come da “tradizione” Apple. I risultati sono migliori in termini di esposizione, range dinamico, stabilizzazione, bilanciamento dettagli/rumore e messa a fuoco.

Ecco come cambia la classifica top 10 dei migliori camera phone secondo DxOMark:

149 – Huawei Mate 50 Pro 147 – Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate 146 – Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 143 – Huawei P50 Pro 141 – Xiaomi Mi 11 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 140 – Google Pixel 7 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Xiaomi 12S Ultra 135 – Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 134 – Google Pixel 6 Pro, vivo X70 Pro+

