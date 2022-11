Realme WOW Box: ecco i prodotti in sconto per il Black Friday!

Per festeggiare la settimana del Black Friday, Realme ha inviato in redazione una mistery box ricca di prodotti dell'azienda! Molti di questi saranno disponibili in sconto in occasione del venerdì nero, quindi non perdiamo altro tempo e scopriamo subito il contenuto della scatola misteriosa!

Ecco tutte le sorprese incluse nella misteriosa Realme WOW Box!

Aprendo la WOW Box di Realme a darci un caloroso benvenuto è Realmeow, la mascotte del brand, sotto forma di portachiavi e borsa in tela nera. Due gadget davvero imperdibili per tutti i fan dell'azienda cinese!

Nella scatola misteriosa abbiamo trovato, poi, le Realme Buds Air 3 Neo: cuffie wireless Bluetooth 5.2 dotate di driver Dynamic Bass da 10 mm, cancellazione del rumore ambientale e 30 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica.

Le cuffie incluse nella nostra box sono in versione Blu, ma possiamo svelarvi che in occasione del Black Friday su Amazon potrete scegliere il vostro colore preferito a soli 29.99€, invece di 39.99€!

Continuiamo a frugare nella mistery box per portare alla luce il Realme Tab: tablet ultra-sottile con display immersivo 2K WUXGA+ da 10.4″ e processore Helio G80, soluzione adatta anche al gaming. La mega batteria da 7100 mAh che alimenta questo tablet lo rende perfetto sia per lunghe sessioni di gioco che per le normali attività lavorative.

Il nostro Realme Tab è in versione 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, ma sempre in occasione del Black Friday su Amazon voi potrete portare a casa il taglio da 4 GB di RAM e 64 GB di storage a soli 169.99€ anzichè 259.99€.

Ma non è ancora finita qui! Abbiamo ancora due prodotti inclusi in questa fantastica box di cui dobbiamo parlarvi, uno dei quali vi sorprenderà davvero. Il primo è la Realme LED Smart Bulb: una lampadina RGB da 16 milioni di colori che può essere regolata ad un temperatura che varia da 1700K a 6500. Grazie alla modalità Light Wave, inoltre, potrete illuminare la vostra stanza a ritmo di luce!

L'ultimo prodotto della WOW Box è la Realme Band 2, il fitness tracker dell'azienda cinese che non è ancora arrivato ufficialmente in Italia. Questa smart band è dotata di connettività Bluetooth 5.1 ed una batteria da 204 mAh in grado di offrire un'autonomia di circa 12 giorni.

Grazie a questo fitness tracker di Realme è possibile tracciare fino a 90 attività sportive diverse, un ottimo modo per non perdersi alcun dettaglio dei proprio allenamenti.

Realme festeggerà il Black Friday su Amazon, Unieuro e sito ufficiale dal 18 al 24 novembre, ma questi che vi abbiamo mostrato sono solo alcuni dei tanti prodotti che arriveranno in sconto durante questa settimana.

