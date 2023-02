Calano i pieghevoli, ma nel 2024 ci sarà il vero boom

Con la sua conclusione, scopriamo che il 2022 è stato un anno di bassi ma soprattutto di alto per il settore degli smartphone pieghevoli, le cui vendite sembrano destinate ad aumentare ulteriormente nel 2024. A dirlo non sono io ma gli analisti del team Canalys, che assieme a quelli di Display Supply Chain Consultants ci mostrano l'andamento del mercato e come l'abbassamento dei prezzi è destinato a consolidare la loro presenza nelle tasche degli utenti nel mondo.

Le previsioni sono sempre più rosee per il mercato degli smartphone pieghevoli

Partiamo prima dal 2022, annata che si è conclusa con circa 12,5 milioni di smartphone pieghevoli venduti in tutto il mondo, un aumento significativo del +309% se confrontato col 2020 e del +62% rispetto al 2021. Se invece ci si concentra agli ultimi mesi dell'anno, il 2022 è andato peggio dell'anno precedente con una decrescita annuale del -26%, frutto della difficile situazione generale del mercato tecnologico. Allo stato attuale, quindi, il mercato dei pieghevoli rappresenta una porzione piuttosto modesta nel mondo, praticamente l'1% se si considerano gli 1,2 miliardi di telefoni venduti in tutto il 2022. Ma la percentuale è destinata ad aumentare: se già nel 2023 è previsto un balzo del +50% a 20/25 milioni di pieghevoli venduti, nel 2024 le vendite dovrebbero ulteriormente aumentare e superare le 30 milioni di unità.

Ad aiutare questa crescita ci saranno due fattori, ovvero l'abbassamento del prezzo medio e la maggiore concorrenza. Se si guarda allo scorso 2022, quasi tutto il mercato dei pieghevoli è andato nelle mani di Samsung, che grazie a Z Fold 4 e Z Flip 4 ha conquistato più dell'80% delle vendite complessive. Come sottolinea Toby Zhu di Canalys, le vendite di modelli Android nella fascia sopra gli 800$ sono scese del 18% mentre per Apple sono salite del 68%, pertanto è nell'interesse di tutti i produttori Android quello di investire nei pieghevoli come metodo per migliorare questa situazione. Nel giro di pochi giorni, modelli come OPPO Find N2 Flip e Honor Magic Vs hanno dato via alla sfida contro Samsung, a cui in futuro dovrebbero aggiungersi le varie Xiaomi, OnePlus e vivo. Questo, oltre allo sviluppo tecnologico, porterà a un calo dei costi: se nel 2020 la spesa media per avere un pieghevole era di circa 1.500$, nel 2024 si dovrebbe attestare sotto i 1.000$.

