OPPO 45W Liquid Cooler è la nuova frontiera del caricatore

Cosa può fare un caricatore oltre a ricaricare? Una domanda a cui probabilmente molti (me compreso) non avevano mai pensato, al contrario di OPPO che al MWC 2023 ha presentato il suo nuovissimo 45W Liquid Cooler. E no, non mi riferisco al OnePlus 45W Liquid Cooler, con cui condivide buona parte della tecnologia (non a caso OnePlus è un sub-brand OPPO) ma da cui si differenzia per un particolare non di poco conto.

OPPO presenta il caricatore 45W Liquid Cooler, per caricare e raffreddare non solo smartphone

Se il gadget mostrato sempre a Barcellona da OnePlus è sostanzialmente un dissipatore per smartphone, quello di OPPO non si rivolge a una nicchia (quella dei gamer mobile) bensì a una platea più vasta. OPPO 45W Liquid Cooler integra anch'esso un sistema di raffreddamento a liquido, dove una pompa esterna si collega al dispositivo mediante un tubo attaccato a un pad magnetico che si può così agganciare alla sua scocca in stile MagSafe, raffreddandolo di ben 13° C. Ed è qui che troviamo la differenza: se quello di OnePlus si aggancia a molla ai lati dello smartphone, l'aggancio magnetico di OPPO lo rende anche un caricatore wireless a 10W e che può essere declinato in più modi, non solo su smartphone ma anche su pieghevoli, tablet e notebook.

Inutile dire che, come molti dei prodotti mostrati al MWC, anche per OPPO 45W Liquid Cooler non ci sono informazioni sulla disponibilità ed è possibile che rimanga un prototipo, così come altri dei prodotti presentati da OPPO ma soprattutto OnePlus 11 Concept.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il