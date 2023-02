OnePlus 45W Liquid Cooler raffredda tantissimo lo smartphone

OnePlus vuole puntare molto sulla tecnologia di raffreddamento a liquido, mostrando al pubblico il suo nuovo 45W Liquid Cooler. Al MWC 2023 di Barcellona abbiamo scoperto ufficialmente un concept che prende OnePlus 11 e lo trasforma, inserendo al suo interno il sistema di dissipazione Active Cryoflux. La compagnia si è spinta ancora oltre, allargando questa tecnologia anche ad altri smartphone tramite l'utilizzo di questo apposito accessorio.

Non solo OnePlus 11 Concept: al MWC 2023 c'è anche il gadget 45W Liquid Cooler

Il metodo di utilizzo di OnePlus 45W Liquid Cooler è piuttosto semplice: lo si prende, lo si aggancia al retro dello smartphone e si accende il motore esterno. Su OnePlus 11 Concept è tutto integrato nel telefono, ma parliamo pur sempre di un concept che potrebbe non vedere mai la luce del giorno, almeno non nell'immediato. Questo accessorio integra la stessa tecnologia ma in versione più standard: la pompa esterna fa fluire il liquido nelle tubazioni verso la parte attaccata allo smartphone, che stando a contatto con la sua scocca può abbassarne drasticamente le temperature.

Stando ai dati di OnePlus, quando in utilizzo può scendere fino a 20° C, praticamente dimezzando le temperature durante le sessioni più intense di gaming. Anche in questo caso non ci sono informazioni su prezzi e disponibilità, e anche se sembra più pronto alla commercializzazione rispetto a OnePlus 11 Concept non è detto che ciò avvenga e potrebbe trattarsi solamente di una dimostrazione da parte di OnePlus: non ci resta che attendere per scoprirlo.

