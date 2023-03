Due nuovi potentissimi monitor da gaming KTC Mini LED in offerta lancio su GeekMall, ma c’è anche altro

GeekMall ha appena lanciato una nuova promozione imperdibile per gli appassionati di gaming, con nuovi monitor da gioco KTC offerti ad un prezzo scontato. In questo articolo, ci concentreremo in modo particolare su due proposte nuove di zecca (esatto, debuttano già in sconto!) e che vantano una serie di caratteristiche che li rendono un must-have per i giocatori più esigenti: tempi di risposta rapidissimi, alta frequenza di aggiornamento, risoluzioni elevate e una qualità dell'immagine che lascia a bocca aperta.

N.B: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

I monitor da gaming KTC M27P20 e Pro in offerta lancio su GeekMall

Debutta su GeekMall il nuovo KTC M27P20 Pro Mini LED, un monitor da gaming da 27″ pensato per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità. Stiamo parlando di una soluzione che presenta un'ampia gamma di colori (1.07 miliardi) e una risoluzione 4K, garantendo un'immagine nitida e di alta qualità. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 160 Hz e il tempo di risposta MPRT di 1 ms garantiscono un'azione più fluida e migliorano le prestazioni di gioco.

KTC M27P20 Pro Mini LED presenta poi ben 576 zone di oscuramento locale e 2304 LED, regalando immagini più realistiche e dalla resa sbalorditiva. Inoltre, la tecnologia a punti quantici garantisce un colore più preciso e una maggiore luminosità di picco. Ciò si traduce in neri più profondi e il bianchi più luminosi.

Il monitor da gaming è anche dotato di una modalità Eye Saver a bassa luce blu per la protezione degli occhi, dispone di due altoparlanti integrati, luce ambientale RGB e supporto regolabile, che consente di regolare lo schermo a un'altezza comoda. KTC M27P20 Pro Mini LED debutta in offerta lancio su GeekMall al prezzo di 799,99 €.

Chi è alla ricerca di una soluzione più accessibile può invece optare per il KTC M27T20 Mini LED, anch'esso in offerta lancio. Questo monitor da gioco dispone di un display Mini-LED full-array da 27″, con 576 zone di oscuramento locale e 2304 LED ed offre un'alta risoluzione di 2560 x 1440.

La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta MPRT di 1 ms garantiscono un'esperienza di gioco fluida e appagante, mentre la modalità Eye Saver è stata progettata per proteggere gli occhi. Insomma, le caratteristiche comprendono buona parte delle tecnologie che abbiamo visto sul modello premium, con due altoparlanti integrati, luce ambientale RGB, supporto regolabile ed una varietà di modalità di gioco preimpostate, tra cui FPS, RTS e RAC, nonché funzionalità di gioco avanzate che aiutano ad essere più competitivi in game.

Come anticipato, questi sono solo i due nuovi monitor KTC che debuttano su GeekMall ad un prezzo scontato. Le offerte continuano sul sito con riduzioni anche su altri modelli. Per scoprirli tutti e scegliere l'opzione più adatta alle vostre esigenze, date un'occhiata allo Store.

