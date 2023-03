Microsoft ha speso cifre folli per un super computer dedicato a ChatGPT

In rete sono emerse nuove informazioni sull'integrazione di ChatGPT nel motore di ricerca Bing di Microsoft, con l'azienda di Redmond che avrebbe speso centinaia di milioni di dollari in un super computer che potesse rendere possibile l'integrazione. Un investimento davvero importante che potrebbe aver determinato la rinascita di Bing ed aver riacceso la sfida con Google.

Centinaia di milioni di dollari per la costruzione di un super PC che alimenta Bing con ChatGPT

Per integrare l'intelligenza artificiale di OpenAI nel proprio motore di ricerca web, Microsoft avrebbe costruito un enorme supercomputer in grado di gestire al meglio il grande carico di lavoro elaborato da ChatGPT. Stando al report di Bloomberg, sarebbero serviti centinai di milioni di dollari per mettere insieme migliaia di GPU NVIDIA che potessero alimentare la piattaforma cloud Azure che gestisce il motore di ricerca.

I lavori, tuttavia, non sarebbero ancora terminati: Microsoft infatti starebbe progettando un aumento delle capacità dell'intelligenza artificiale integrata in Azure con delle nuove macchine virtuali alimentate da NVIDIA H100 e A100 con Tensor Core. In questo modo, secondo l'azienda di Redmond, sarà possibile addestrare intelligenze artificiali ancora più complesse ed elaborate.

Microsoft, quindi, crede fortemente nel futuro con le intelligenze artificiali: tanto da riformare la propria struttura server in favore di un cluster completamente votato all'addestramento e al mantenimento delle nuove tecnologie.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il