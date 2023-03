Il visore AR/VR di Apple trapela online: ecco i primi componenti

In queste sono sono trapelate in rete le foto della presunta componentistica interna di Apple Reality Pro, il primo visore per la realtà mista (virtuale e aumentata) dell'azienda di Cupertino. Le immagini ci offrono un primo sguardo a quella che potrebbe essere la forma del visore, che sarà probabilmente dotato di due schermi circolari.

Primo leak per Apple Reality Pro: ecco la componentistica interna

Il leak, in questo caso, arriva da un noto insider famoso per la sua affidabilità proprio per quanto riguarda i prodotti Apple. Nelle quattro immagini condivise da MrWhite128 è possibile ammirare la forma dei goggles interni, oltre ad alcuni connettori che saranno probabilmente posizionati dietro i due schermi circolari.

Nonostante la componentistica interna abbia una forma ben definita, è difficile immaginare da queste immagini il design finale del nuovo prodotto di Apple. Nel corso dei mesi sono tanti i mockup che hanno provato ad immaginare le fattezze del visore che potrebbe chiamarsi Reality Pro, ma al momento non si hanno informazioni sul design.

Apple potrebbe presentare al mondo il nuovo visore AR/VR in occasione della Worldwide Developer Conference di giugno, nonostante il team di sviluppo non sia d'accordo con i piani di Tim Cook.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il