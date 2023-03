Apple vuole lanciare il visore AR/VR quest’anno, anche se non è pronto

Apple potrebbe lanciare Reality Pro, il primo visore AR/VR della compagnia, in occasione del Worldwide Developer Conference (WWDC) 2023 di giugno, nonostante la decisione non sia condivisa da tutti i membri. Tim Cook, infatti, starebbe facendo grandi pressioni per lanciare sul mercato il nuovo prodotto entro la fine di quest'anno.

Tim Cook vuole Apple Reality Pro sul mercato entro la fine dell'anno

Stando ad un nuovo report del Financial Times, Jeff Williams di Apple avrebbe voluto lanciare sul mercato il nuovo casco per la realtà mista il prima possibile, nonostante il team del design non fosse della stessa opinione e avrebbe voluto attendere uno sviluppo migliore. Tim Cook avrebbe supportato l'idea di Williams, spingendo per un lancio sul mercato più rapido.

Secondo Cook e Williams, il momento sarebbe propizio per lanciare sul mercato il visore che potrebbe prendere il nome di Reality Pro, anche se il prodotto dovesse essere talmente costoso da limitarne la disponibilità. L'idea sembrerebbe essere quella di arrivare sul mercato il prima possibile per migliorare in seguito con il tempo.

Nonostante il costo del visore potrebbe eccedere i 3000 dollari, Apple ha stimato che nel primo anno di disponibilità potrebbero essere venduti più di un milione di nuovi dispositivi, aprendo per la compagnia di Cupertino un nuovo e prolifico segmento di mercato. Reality Pro potrebbe quindi arrivare sul mercato in contemporanea con iPhone 15.

Negli ultimi giorni, Apple e Foxconn hanno ottenuto un allentamento delle leggi sul lavoro in India, dove tra qualche anno potrebbe essere spostata la produzione di tutti i nuovi prodotti.

