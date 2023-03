Samsung Galaxy Watch 6 Pro avrà un gradito ritorno

Stiamo per conoscere come sarà la sesta generazione di smartwatch della casa coreana, e con il lancio di Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Pro potrebbe fare ritorno una gradita caratteristica. Mi riferisco alla ghiera rotante, quella componente che permette all'utente di interagire fisicamente con l'interfaccia dell'orologio, muovendosi al suo interno mediante la rotazione della ghiera che circonda lo schermo circolare.

La ghiera rotante sta per tornare su smartwatch, e lo farà con Samsung Galaxy Watch 6 Pro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Secondo il leaker SuperRoader, la generazione 6 degli smartwatch Samsung riporteranno in auge quella ghiera rotante utilizzata per l'ultima volta con la serie Samsung Galaxy Watch 4. L'anno scorso ha segnato l'abbandono della ghiera con Galaxy Watch 5, una dipartita che ha provocato un certo dispiacere in coloro che prediligono i controlli analogici in favore di quelli digitali. Ma Samsung sarebbe pronta a fare un passo indietro e tornare sui suoi passi, anche se soltanto su Samsung Galaxy Watch 6 Pro, mentre sul modello base rimarrebbe la corona digitale, cioè l'interazione touch lungo il bordo dello schermo.

Si vocifera che del modello Pro di Samsung Galaxy Watch 6 potrebbero esserci due varianti di differenti taglie che porterebbero con sé batterie più capienti, oltre che uno schermo rinnovato.

