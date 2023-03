MediaWorld lancia la promo Let’s Go: tanti sconti su iPhone, Samsung, Xiaomi e OPPO!

Mentre eBay ha lanciato il nuovo coupon per il mese di marzo (date un'occhiata, è possibile risparmiare fino a 300€!), arriva anche una promozione direttamente dallo store rosso. MediaWorld ha lanciato l'iniziativa Let's Go, con un Volantino pieno di offerte tech valide fino al 22 marzo: ecco i dettagli e alcune delle occasioni più ghiotte!

Volantino Let's Go di Mediaworld: tutte le offerte della nuova promozione di marzo

Tra i prodotti top in sconto è impossibile non segnalare iPhone 14 a 895€: un prezzo decisamente interessante per l'ultimo top di Apple (in versione standard). Abbiamo poi alcune occasioni dedicate agli amanti degli indossabili con Xiaomi Band 6 a 29€ e OPPO Band 2 a 54€: si tratta di due smartband perfette per monitorare i vari parametri durante l'allenamento.

Curiosi di scoprire tutte le offerte della promozione MediaWorld Let's Go? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa e ricordate, la promo dura fino al 22 marzo. L'iniziativa è valida sia online che nei punti vendita (ecco anche il volantino virtuale da sfogliare).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a MediaWorld e altri store online!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il