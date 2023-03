Apple vorrebbe trasformare gli AirPods in dispositivi per la salvaguardia dell’udito

Nei piani futuri di Apple, le AirPods cesserebbero di essere dei semplici auricolari per la riproduzione di contenuti audio in alta qualità e fungerebbero anche come dispositivi per la salvaguardia della salute dell'udito, integrando a tal proposito una serie di funzionalità mirate.

Apple starebbe lavorando a nuove funzionalità per AirPods basate sulla cura della salute dell'udito

A diffondere la notizia è il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale entro i prossimi due anni il colosso di Cupertino potrebbe lanciare una nuova serie di funzionalità che trasformeranno gli AirPods in efficaci dispositivi per la cura dell'udito, grazie all'implementazione di nuovi sensori che apriranno le strade ad un modo tutto nuovo di indossare ed utilizzare le cuffie Apple.

Secondo Gurman, Apple starebbe lavorando per trasformare le AirPods in una alternativa più economica agli apparecchi acustici, e starebbe dunque lavorando ad alcune funzionalità – tra cui Live Listen e Conversation Boost – per proseguire in questo senso. Tuttavia, così come precisato dallo stesso giornalista, queste funzionalità non avrebbero ancora ottenuto l'approvazione da parte della FDA, l'agenzia statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Ad ogni modo, che Apple voglia trasformare i suoi auricolari in dispositivi per il monitoraggio e la salvaguardia della salute è ormai chiaro. Ricorderete, infatti, che nel corso della scorsa estate è anche emerso un brevetto di un innovativo sistema audio contestuale che regolerebbe automaticamente il volume affinché l'utente possa ascoltare i suoni nelle vicinanze, come sirene di emergenza e clacson, e così evitare di essere coinvolto in spiacevoli incidenti.

