Arriva la primavera con il nuovo Coupon eBay: risparmi fino a 300€!

La primavera sta arrivando e con la stagione della rinascita comincia a fare capolino anche un nuovo Coupon eBay: grazie a questo codice è possibile ottenere fino a 300€ di sconto (grazie a ben 3 utilizzi) su una vasta selezione di prodotti, di tante categorie differenti. L'ennesima occasione imperdibile targata eBay!

Coupon eBay -10%: come utilizzare il nuovo codice sconto e come risparmiare fino a 300€

Il nuovo Coupon eBay per il mese di marzo 2023 permette di ottenere uno sconto del 10% su una spesa minima di 20€: lo sconto massimo applicabile è di 100€, tuttavia ogni utente può utilizzare il nuovo codice fino a 3 volte. Quindi, sfruttando a pieno il coupon è possibile ottenere un risparmio complessivo fino a 300€! La promozione terminerà il prossimo 31 marzo: di seguito trovate un pratico riepilogo dei dettagli.

Come utilizzare il Coupon eBay di Marzo Codice – MARZO23 10% di sconto Spesa minima di 20€ Sconto massimo di 100€ Fino a 3 utilizzi per ogni utente Sconto massimo per utente 300€ Fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2023



Per quanto riguarda le categorie incluse, sono davvero tante e tra queste troviamo Notebook, laptop e portatili, Tablet e eBook Reader, Smartwatch, Dispositivi Audio, Cuffie, Lavatrici e asciugatrici, Bellezza e Salute e tante altre ancora. Il codice è valido su una selezione di venditori, ma per scoprire tutti i prodotti in promozione basta dare un'occhiata alla pagina dedicata.

