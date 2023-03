Google Pixel 7a paparazzato: eccolo in nuove immagini dal vivo

I dispositivi di Google sono spesso soggetti a leak e fughe di informazioni molto tempo prima del loro effettivo arrivo sul mercato e il Pixel 7a sembra non voler proprio far eccezione alla regola. In queste ore, infatti, sono trapelate in rete nuove foto che ritraggono dal vivo il terzo smartphone della serie Pixel 7.

Google Pixel 7a senza più segreti: foto e specifiche

Su Twitter nelle scorse ore sono apparse nuove immagini del tanto vociferato Google Pixel 7a, che dovrebbe arrivare sul mercato in estate, come successo per il suo predecessore Pixel 6a. Le foto ci offrono un'occhiata al design e alle specifiche tecniche che andranno a caratterizzare questo terzo smartphone della nuova serie di Google.

Stando alle informazioni emerse in questa occasione, Google Pixel 7a sarà dotato di uno schermo OLED Full HD+ da 6.1″, con refresh rate da 90 Hz. Ad alimentare lo smartphone dovremmo trovare il Tensor G2, il chipset che ha caratterizzato Pixel 7 e Pixel 7 Pro, affiancato da una RAM di tipo LPDDR5 e memoria di archiviazione UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, in dotazione potremmo trovare un sensore Sony IMX787 da 64 MP in coppia con una lente ultra-grandangolare da 12 MP. Il sistema operativo dovrebbe essere ovviamente Android 13, con la possibiità di vedere una ricarica wireless da 5 W. Nelle scorse settimane Pixel 7a era stato avvistato nuovamente grazie ad una certificazione da parte del FCC.

