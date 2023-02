Samsung Galaxy Watch 6 avrà un display rinnovato, in stile Apple e Google

Con il mese di febbraio sono arrivati anche i nuovi modelli della serie S23, ma le novità per il colosso tech asiatico non sono di certo terminate. Entro fine anno arriveranno i pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5 e ci sarà spazio anche per rinnovare gli accessori del brand. Tra questi avremo anche la nuova gamma Samsung Galaxy Watch 6 e quest'anno potremmo avere un cambio di stile, secondo le ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy Watch 6 come Apple Watch e Pixel Watch: stavolta ci sarà un display curvo

Pixel Watch

Le voci di corridoio in merito al look di Samsung Galaxy Watch 6 arrivano da IceUniverse, un insider solitamente abbastanza affidabile (specialmente quanto si parla di prodotti Samsung). Secondo il leaker, quest'anno avremo un cambio di stile per quanto riguarda lo schermo, con l'adozione di un display curvo.

Si tratta di una novità che avvicina il dispositivo a dispositivi rivali come Apple Watch e Google Pixel Watch, entrambi caratterizzati da pannelli curvi. Gli attuali Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro montano soluzioni flat, quindi sarà interessante novità quanto cambierà il look finale.

Apple Watch

I modelli di Cupertino adottano pannelli squadrati leggermente curvi mentre nel caso del modello di Google abbiamo uno schermo tondo, con bordi curvi ancora più evidenti. Vedremo quale sarà il tipo di stile adottato da Samsung per i prossimi modelli della gamma Galaxy Watch 6.

Quasi sicuramente ritroveremo ancora una volta dei display tondi: stando alle ultime novità, il colosso sud-coreano sarebbe in trattativa con il produttore cinese BOE per la fornitura di pannelli OLED dedicati ai futuri wearable. Inoltre, dopo l'Exynos W920 ci aspettiamo un chipset nuovo di zecca.

Al momento non ci sono ancora indiscrezioni in merito al comparto tecnico dei prossimo smartwatch Samsung e restiamo in attesa di novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il