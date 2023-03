La lima elettrica Xiaomi YouPin si prende cura dei tuoi piedi (a soli 16€)

Sono ormai tanti i prodotti che siamo abituati a vedere arrivare dalla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, soprattutto per la cura della persona. Tra questi è impossibile non citare un must have: la lima elettrica Showsee da Xiaomi YouPin è l'ideale per la cura dei piedi ed è disponibile in offerta lampo d un prezzo super interessante.

Xiaomi YouPin: la lima elettrica Showsee ha tante funzionalità per la cura dei piedi

Guardando al design, la lima elettrica Showsee B1-W da Xiaomi YouPin è una soluzione minimale, nel perfetto stile del brand cinese. Il dispositivo offre una velocità a due modalità, cioè a 1300 RPM e 1500 RPM, in base alle esigenze di trattamento. Inoltre, sono presenti due testine dalla diversa ruvidità, che non solo facilita il tipo di cura, ma anche l'uso multiplo.

Essendo elettrica, è dotata di una batteria da 600 mAh che garantisce un utilizzo consecutivo di circa 50 minuti. In più, ha una comoda funzione che definiremmo “intelligente” che rileva quando la pressione della testina è troppo forte e quindi si fermerà in quel caso. Insomma, si tratta di un accessorio elettrico per la pedicure perfetto per rilassarsi in tutta sicurezza.

La lima elettrica Showsee B1-W da Xiaomi YouPin è acquistabile su AliExpress in offerta lampo a 16.8€. Inoltre è presente anche la versione doppio rullo incluso, in questo caso a circa 21€.

