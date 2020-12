Il freddo ormai è entrato nelle nostre giornate, quindi ci si è ben attrezzati già da tempo. Ma per gli spostamenti a volte possono non bastare sciarpa e cappello ed un accessorio come lo scaldamani PMA KCOTSON su Xiaomi YouPin, al prezzo che viene proposto, può essere davvero utile.

Xiaomi YouPin: lo scaldamani PMA KCOTSON raggiunge i 55 °C ed ha un'autonomia enorme

Come molti prodotti dello stesso tipo, lo scaldamani PMA KCOTSON ha una forma ovale, ma stavolta è molto più stiloso, con la sua finitura opaca, rispetto ad esempio a quello di ZMI. Ed in effetti è molto compatto nelle dimensioni di 11 x 7.3 x 1.5 cm, sembra quasi un sasso ben levigato dal peso di 130 grammi. Il materiale in cui è realizzato è ABS ignifugo con rivestimento in lega di alluminio.

Guardando alle sue funzioni, abbiamo un generatore di calore in grafene, in grado di offrire una temperatura massima di 55 °C in modo molto rapido. Tra l'altro dura anche moltissimo, almeno fino a 8 ore consecutive, grazie alla batteria di 5000 mAh. Presente anche un regolatore di intensità di temperatura e varie protezione per evitare problemi elettrici. Per ricaricarlo è necessario un cavo USB Type-C.

Lo scaldamani PMA KCOTSON arriva su Xiaomi YouPin all'ottimo prezzo al cambio di 12.5€, equivalente di 99 yuan cinesi. Facile vederlo tra qualche tempo su AliExpress, magari anticipandovi per il prossimo inverno.

