Samsung Galaxy Z Fold 5: brutte notizie per il display esterno

Al contrario di quello interno, il display esterno del futuro Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe lasciare l'amaro in bocca a chi si aspettava un cambio di form factor. Grazie a brevetti e voci di corridoio, pare sempre più probabile che il pieghevole di prossima generazione targato Samsung colmerà una delle lacune maggiori dei modelli visti finora. Dopo anni di piega ben visibile, Samsung avrebbe deciso di adeguarsi ai competitor cinesi e adottare un nuovo meccanismo per la cerniera. Un avanzamento che non potrà che essere apprezzato, mentre per lo schermo esterno potrebbe esserci ben poco di nuovo di cui discutere.

Lo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe rimanere invariato

Honor Magic V (sinistra), Samsung Galaxy Z Fold 4 (destra)

Sì, perché il leaker Ice Universe afferma che Samsung Galaxy Z Fold 5 continuerà ad avere uno schermo esterno da 6,2″, lo stesso di Z Fold 4, Z Fold 3 e Z Fold 2. Di tutte le compagnie sul mercato, è abbastanza noto che Samsung non è solita stravolgere le carte in tavola: l'abbiamo visto con la serie S23, esteticamente molto simile a quella S22, e potremmo rivederlo con la serie Z Fold, per una compagnia che è riuscita a costruirsi un monopolio nei pieghevoli.

Da tre generazioni, Samsung ha adottato un form factor che predilige l'utilizzo a una mano, dove il display esterno si sviluppa più in verticale che in orizzontale con un rapporto di 23.1:9, ideale per l'ergonomia da chiuso ma sfavorevole per la fruizione di alcuni contenuti. Nel frattempo, aziende rivali come Honor, Xiaomi e vivo hanno preferito un approccio più tradizionale, con un pannello più ampio e in 21:9 che si avvicini a quello degli smartphone. E se finora Samsung ha fatto il bello e il cattivo tempo in occidente, l'arrivo di modelli come OPPO Find N3, Huawei Mate X3, Xiaomi MIX Fold 3 potrebbe mettere in dubbio il suo monopolio, grazie a display più ampi, fotocamere più avanzate e ricariche più rapide.

