Per la Festa della Donna regala Windows 10 e Office a prezzo stracciato!

Tornano le occasioni GoDeal24 per risparmiare sull'acquisto di una licenza a vita per Windows, Office e altri software per PC e Mac, questa volta con nuovi sconti dedicati alla Festa della Donna. Se state utilizzando ancora una versione vecchia del sistema operativo di Microsoft questa è l'occasione perfetta per rimediare; inoltre si tratta di un regalo tech sempre gradito! Perché pagare Windows a prezzo pieno quando è possibile risparmiare tanto grazie a GoDeal24?

GoDeal24 lancia le offerte per la Festa della Donna 2023: Windows 10, Office e tanto altro ancora

Con le offerte GoDeal24 dedicate alla Festa della Donna, tutte le versioni di Windows sono disponibili con il 50% di sconto. Windows 11 Home, Windows 10 Pro e non solo: tutti a metà prezzo. Inoltre le occasioni continuano anche con i prodotti Microsoft Office, proposti con un ribasso oltre il 60%. Che siate utenti standard oppure business, sicuramente troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze ad un prezzo stracciato.

Grazie a GoDeal24 è possibile risparmiare su Windows e Office, ma anche su tanti altri software per PC. Inoltre vi ricordiamo che le licenze a vita Microsoft acquistate sullo store sono originali al 100%, con supporto e aggiornamenti garantiti

Offerte con codice sconto

Codice sconto SGO50 (Fino al 50% in meno su Windows 10 e 11)

Codice sconto SGO62 (Fino al 62% in meno sui prodotti Office)

Offerte in Bundle Windows + Office

Altri software per computer

Contenuto realizzato in collaborazione con GoDeal24.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il