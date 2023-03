WhatsApp lavora ai Gruppi effimeri, ecco cosa sono e come funzionano

Ricordate quando avete creato quel gruppo di WhatsApp per organizzare una festa a sorpresa per il vostro amico storico? Oppure quello della pizza con le amiche del liceo. Insomma, gruppi che finiscono poi nel dimenticatoio, gruppi in cui avete magari condiviso anche un bel po' di materiale multimediale, e che adesso giacciono lì occupando inutilmente spazio del telefono. Bene, WhatsApp starebbe lavorando ad una funzionalità che farebbe comodo a tutte quelle persone che dimenticano di uscire e cancellare i gruppi, permettendo loro di impostare un timer al termine del quale si verrà automaticamente rimossi dal gruppo.

WhatsApp lavora ai Gruppi effimeri, di cosa si tratta?

La nuova funzionalità è stata scoperta dal team di WABetaInfo e si chiamerebbe Gruppi effimeri o in scadenza. Questa sarà disponibile all'interno delle impostazioni di un gruppo di WhatsApp e offrirà agli utenti la possibilità di stabilire una data di scadenza, appunto, per quella determinata chat. Le opzioni disponibili sono le seguenti: un giorno, una settimana o una data personalizzata.

Ad ogni modo, questa funzionalità non cancellerà del tutto il gruppo, quanto si limiterà a rimuovere la propria presenza da quella chat. Il gruppo continuerà dunque ad esistere anche in un momento successivo alla propria uscita.

Questa non è l'unica funzionalità alla quale starebbe lavorando il team di WhatsApp. Ci sarebbe in cantiere anche un nuovo editor che offrirebbe la possibilità di aggiungere del testo alle immagini da inviare, mettendo a disposizione dell'utente più stili e font. Per saperne di più, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato!

