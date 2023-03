Apple SOS di Emergenza via Satellite arriva anche in Italia

In occasione del lancio dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus nella colorazione gialla, Apple ha fatto anche un secondo importante annuncio. Il servizio di messaggistica satellitare di emergenza arriverà, nel corso di questo mese, anche in Italia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cos'è e come funziona il servizio SOS di Emergenza via Satellite di Apple

Già disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Germania, Irlanda e nel Regno Unito, SOS di Emergenza via Satellite è il servizio di messaggistica satellitare di Apple che permette di contattare i servizi di emergenza, appunto, quando la copertura cellulare e/o Wi-Fi non è disponibile. Questo stesso servizio permette anche di condividere la propria posizione con amici e familiari attraverso l'app Dov'è.

Così come spiegato dalla stessa Apple, occorre essere all'esterno per poter stabilire un collegamento satellitare e sfruttare questo tipo di connessione per inviare un messaggio di emergenza. Per agevolare la risposta dei servizi di emergenza alla propria richiesta di aiuto, verrà chiesto di stabilire qual è il tipo di emergenza in cui ci si trova: incidente d'auto, ferita o malattia, crimine, intrappolato o perso, incendio.

Al momento, non è ancora noto quando Apple intenderà rilasciare questa funzionalità anche in Italia di preciso, ma ciò dovrà avvenire in questo mese. Infine, ricordiamo che SOS di Emergenza via Satellite è un servizio disponibile solo sugli ultimi iPhone 14. Gli utenti potranno utilizzarlo gratuitamente per i primi due anni dall'acquisto del proprio iPhone, per poi passare ad una versione a pagamento.