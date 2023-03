NVIDIA NeMo e Picasso: parte la sfida a ChatGPT e Midjourney

Fra i colossi della tecnologia IA e cloud mancava soltanto NVIDIA all'appello: dopo aver visto gli sforzi di Microsoft Bing e Adobe FireFly, anche il chipmaker americano ha presentato NeMo e Picasso. L'annuncio è arrivato all'annuale evento GPU Technology Conference, confermando la sua volontà di consolidare la presenza di NVIDIA anche nel mercato delle IA generative.

NVIDIA presenta NeMo e Picasso, i suoi due nuovi servizi di IA generativa

Negli ultimi anni, NVIDIA ha concentrato i suoi sforzi per diventare la leader nel mondo dell'intelligenza artificiale, al punto tale che il governo USA è dovuto intervenire per evitare che i suoi prodotti avvantaggiassero l'evoluzione tecnologica della Cina. Anche se per molti è nota come una compagnia dedita alla creazione di GPU per il gaming, in realtà da qualche anno a questa parte una buona parte dei suoi incassi derivano proprio dalla vendita di chip AI, oltre che per settori quali cloud e automotive.

Non stupisce, quindi, che NVIDIA AI Foundations abbia abbracciato il concetto di IA generativa, annunciando una serie di servizi cloud che permetteranno alle aziende di fruirne per creare e gestire le proprie intelligenze artificiali. A partire da NVIDIA NeMo, con cui creare LLM (Large Language Model) proprietari, cioè modelli linguistici di grandi dimensioni su cui si basano ad esempio tecnologie di chatbot come quella di ChatGPT. In parallelo c'è anche il servizio BioNeMo, un'IA generativa focalizzata su medicina, genomica, chimica, biologia e studio molecolare.

L'altra novità si chiama 3D NVIDIA Picasso, e in questo caso il campo d'applicazione è quello della creazione multimediale partendo da un input testuale. Ma al contrario dei vari DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion, questa soluzione permette di convertire testo in immagini, video e modelli 3D. NVIDIA ha annunciato di star lavorando in collaborazione con Adobe per l'implementazione in Photoshop, Premiere e After Effects, così come con Getty Images e Shutterstock per creare contenuti stock e ricompensare tramite royalties chi accetterà di dare in pasto le proprie creazioni per addestrare questi modelli.

