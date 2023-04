vivo X Fold 2 è il pieghevole più potente e c’è anche il nuovo vivo X Flip | Ufficiali

L'evento della compagnia cinese è arrivato e finalmente si è alzato il sipario sugli smartphone pieghevoli del momento. vivo X Fold 2 e vivo X Flip sono ufficiali ed arrivano con specifiche tecniche potenti, eleganza da vendere e tante novità: ecco prezzo e dettagli dei nuovi modelli foldable del brand!

vivo X Fold 2 e vivo X Flip ufficiali: novità e prezzo dei nuovi smartphone pieghevoli

È il primo top di gamma pieghevole con Snapdragon 8 Gen 2: ecco vivo X Fold 2

Il nuovo vivo X Flip 2 non ha di certo bisogno di presentazioni: si tratta del primo smartphone pieghevole con Snapdragon 8 Gen 2, un dispositivo di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi. Il chipset a bordo è l'ultima soluzione di punta targata Qualcomm, accompagnata da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage; il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore.

Lo smartphone pieghevole è equipaggiato con un ampio schermo interno da 8,03″ con risoluzione 2K mentre all'esterno trova spazio un pannello da 6.52″ in Full HD+. In entrambi i casi si tratta di display AMOLED E6, con tanto di lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni ed un alto livello di luminosità (fino a 1800/1600 nit, rispettivamente per quello interno ed esterno).

Per quanto riguarda la nuova cerniera, vivo ha realizzato una soluzione più leggera e resistente, in acciaio di tipo aeronautico FS54. Il risultato è un terminale da 161,3 × 73,4 × 13 mm (6-6,7 mm quando aperto), con un peso di circa 280 grammi.

In merito alla batteria, a bordo troviamo un'unità da 4.800 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 120W; immancabile quella wireless da 50W.

Il comparto fotografico di vivo X Fold 2 è realizzato ancora una volta in collaborazione con Zeiss e fa affidamento sull'ISP proprietario V2. Si tratta di un triplo modulo da 50 + 12 + 12 MP con un sensore Sony IMX866 dotato di stabilizzazione OIS, ultra-wide ed un teleobiettivo. Ci sono due selfie camera (interna ed esterna), entrambe da 16 MP.

Il prezzo di vivo X Fold 2 è di 8999 CNY, ovvero circa 1193€ al cambio attuale (per la versione da 12/256 GB). La variante top da 12/512 GB viene proposta invece a 9999 CNY (circa 1326€).

vivo X Flip è il primo pieghevole a conchiglia del brand

Oltre al secondo capitolo del suo smartphone/tablet, l'azienda ha lanciato anche un dispositivo pieghevole a conchiglia. vivo X Flip è altrettanto stiloso e performante, anche se si basa sullo Snapdragon 8+ Gen 1: è comunque un processore di tutto rispetto, accompagnato da RAM LPDDR5X e storage UFS 3.1.

La vera chicca è il display esterno, un'unità AMOLED da 3″ utile non solo per visualizzare le notifiche, ma anche per accedere ad app e funzioni. All'interno trova spazio uno schermo AMOLED da 6,74″ Full HD+ a 120 Hz con tecnologia LTPO e PWM Dimming a 1920 Hz. Il lettore d'impronte è integrato nel tasto di accensione, posizionato lungo il bordo destro.

Immancabile la partnership con Zeiss per le fotocamere, in questo caso un doppio modulo da 50 + 12 MP con un sensore principale IMX866V con OIS e un obiettivo ultra-wide. La selfie camera, posizionata in un punch hole, è un'unità da 32 MP. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 44W.

Il prezzo di vivo X Flip parte da 5999 CNY, ossia 795€, per il modello da 12/256 GB. Si sale a 6699 CNY (circa 888€ al cambio attuale) per la variante superiore da 12/512 GB.

