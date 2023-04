vivo Pad 2 ufficiale: più grande, potente e costoso

All'evento di presentazione odierno non c'erano solo X Fold 2 e X Flip ma anche vivo Pad 2, la seconda declinazione in formato tablet della compagnia cinese. A un anno di distanza dal primo modello, vivo decide di aggiornare il suo dispositivo con un nuovo modello che ne aggiorna le specifiche, e non solo.

vivo Pad 2: tutte le novità per il mercato dei tablet da parte di vivo

Rispetto al primo capitolo, infatti, vivo Pad 2 aumenta di dimensioni, da 11″ 2.5K a 12,1″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) per un pannello nuovamente IPS LCD in 7:5 con densità di 281 PPI che sale da 120 a 144 Hz, con supporto HDR10, copertura DCI-P3 e luminosità di 600 nits. Misura 266 x 191,6 x 6,6 mm, pesa 580 grammi e al suo interno c'è una dotazione hardware che si fonda non più su SoC Qualcomm bensì sul MediaTek Dimensity 9000; è un chipset a 4 nm comprensivo di CPU octa-core (1 x 3.05 GHz X2 + 3 x 2.85 GHz A710 + 4 x 1.80 GHz A510), GPU Mali-G710 MC10 e 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile.

Le restanti specifiche includono una batteria che sale da 8.040 a 10.000 mAh con ricarica rapida sempre a 44W (e inversa a 5W), software Android 13 con OriginOS 3 HD, quattro speaker stereo 10.2cc, fotocamere da 13+2 e 8 MP e connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB-C 3.1. Da buon tablet high-end, ritroviamo tastiera e stylus per ampliarne le funzionalità; lo stylus può attaccarsi magneticamente al frame, e dentro al tablet c'è un motorino di vibrazione che ricrea il feedback tipico della scrittura su carta.

Vivo Pad 2 viene lanciato in Cina al prezzo di 2.399 CNY (315€) per la variante da 8/128 GB e 2.799 CNY (370€) per quella da 8/256 GB, salendo a 3.099 CNY (410€) per quella da 12/256 GB e 3.399 CNY (450€) per quella da 12/512 GB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il