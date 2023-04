vivo X Flip: tutto quello che sappiamo sul nuovo pieghevole a conchiglia

Dopo aver esplorato il settore degli smartphone/tablet, vivo è pronta ad esplorare il campo dei flip phone e rivaleggiare con avversari del calibro di Samsung Galaxy Z Flip 4 e OPPO Find N2 Flip. Il primo pieghevole a conchiglia del brand cinese è vivo X Flip: ecco tutto quello che sappiamo finora – tra conferme e leak – su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

vivo X Flip: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il look di vivo X Flip è in linea con altri modelli a conchiglia, ma ovviamente sempre con un tocco di stile da parte del brand. Le prime immagini mostrano una back cover con trama a rombi e texture in simil-pelle; il display esterno è una soluzione di grandi dimensioni, perfetta per gestire varie funzioni (e altamente personalizzabile).

Lo schermo principale dovrebbe essere un'unità da 6,8″ con risoluzione Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz ed un punch hole centrale. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Le misure effettive sono ancora sconosciute: tuttavia è possibile già notare lo spessore contenuto. Insomma è chiaro che si tratterà di un dispositivo maneggevole, come i suoi rivali d'altronde.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di vivo X Flip saranno basate sullo Snapdragon 8+ Gen 1 (similmente al precedente X Fold+): si tratta di un chipset realizzato a 4 nm, con architettura Kryo e fino a 3,2 GHz di velocità di clock. Lato memorie dovremmo avere 12 GB di RAM e 128 GB di storage.

In termini di autonomia si vocifera di una batteria da ben 4.400 mAh con tanto di ricarica rapida da 44W.

Il comparto fotografico farebbe affidamento su una Dual Camera da 50 + 12 MP composta da un sensore principale Sony IMX866 accompagnato da un ultra-wide IMX633. Ovviamente non mancheranno le ottimizzazioni Zeiss.

vivo X Flip – Prezzo e data di presentazione

La data di presentazione di vivo X Flip è fissata per il 20 aprile: durante l'evento saranno lanciati anche X Fold 2 e Pad 2. Il prezzo del primo pieghevole a conchiglia della compagnia non è stato ancora svelato, ma ci aspettiamo una cifra intorno ai 797€ al cambio (ossia 5.999 yuan); si tratta di un prezzo indicativo, quindi restiamo in attesa di novità.

Per quanto riguarda un'eventuale debutto Global di vivo X Flip al momento non ci sono dettagli.

