OPPO Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4: quali sono le differenze

Dopo aver esplorato il mondo dei telefoni/tablet, ora il settore degli smartphone pieghevoli si sta progressivamente spostando verso i modelli a conchiglia. I flip phone hanno inizialmente fatto capolino in modo timido ma ora ci prepariamo ad una vera invasione (anche Realme e OnePlus sembrano puntare su queste soluzioni). In questo approfondimento andiamo a scoprire due valide alternative, tra cui una fresca di lancio (presentata in occidente a febbraio): ecco il nostro confronto tra OPPO Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4, con tutte le differenze tra i due modelli!

OPPO Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4: tutte le differenze tra i due flagship pieghevoli

Design a confronto

Il form factor di OPPO Find N2 Flip e Samsung Galaxy Z Flip 4 è essenzialmente lo stesso: si tratta di due smartphone pieghevoli a conchiglia, con un ampio display, dimensioni contenute ed uno schermo esterno. Come compattezza siamo su livelli simili: il modello OPPO è più sottile ma il più leggero tra i due resta il Galaxy.

La grande differenza in termini di design – a parte lo stile generale – riguarda il display esterno. Il flagship di Samsung continua ad optare per uno schermo di dimensioni ridotte mentre il terminale OPPO ospita una soluzione da ben 3,26″, una superficie che può essere sfruttata per leggere le notifiche e gestire vari aspetti del telefono senza alcun affanno.

Specifiche a confronto

OPPO Find N2 Flip Samsung Galaxy Z Flip 4 Dimensioni Aperto – 166,2 x 75,2 x 7,45 mm

Chiuso – 85,5 x 75,2 x 16,02 mm



191 grammi Aperto – 165,2 x 71,9 x 6,9 mm

Chiuso – 71,9 x 84,9 x 17,1 mm



187 grammi Impermeabilità ❌ IPX8 Display AMOLED

6,8″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel)

LTPO

21:9 a 403 PPI

120 Hz

campionamento tocco a 240 Hz

1.600 nits

colore a 8 bit



Schermo esterno – AMOLED

3,26″ (720 x 382 pixel)

60 Hz

tocco a 120 Hz

250 PPI

900 nit

Gorilla Glass 5 Dynamic AMOLED 2X

6,7″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel)

LTPO

22:9 a 426 PPI

120 Hz

campionamento tocco a 240 Hz

1.200 nits

colore a 8 bit



Schermo esterno -AMOLED

1,9″ (512 x 260 pixel)

60 Hz

tocco a 120 Hz

250 PPI

900 nit Chipset MediaTek Dimensity 9000+

4 nm Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz Cortex-X2

3 x 2,85 GHz (A710)

4 x 1,85 GHz (A510) 1 x 3,19 GHz Cortex-X2

3 x 2,75 GHz (A710)

4 x 1,80 GHz (A510) GPU ARM Mali-G710 MC10 Adreno 730 RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 ROM 256 GB UFS 3.1 128/256/512 GB UFS 3.1 Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte digitali laterale Lettore d'impronte digitali laterale Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera – 50 MP f/1.8, sensore Sony IMX890 da 1/1.56″, PDAF

– Ultra grandangolare 8 MP f/2.2, IMX355



NPU proprietaria MariSilicon X



Ottimizzazioni Hasselblad – 12 MP f/1.8, sensore Sony IMX563 da 1/2.55″, PDAF, OIS

– Ultra grandangolare 12 MP f/2.2 Selfie 32 MP f/2.4, sensore da 1/3.2″ 10 MP f/2.4, sensore IMX374 da 1/3.2″ Batteria 4.300 mAh 3.700 mAh Ricarica 44W 25W Ricarica wireless ❌ 15W

Inversa 4,5W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ Sì, ma non in Italia WiFi 6 Dual Band 6 Dual Band Bluetooth 5.3 5.2 NFC ✔️ ✔️ GPS Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ❌ ❌ Software (al lancio) Android 13

ColorOS 13 Android 12

One UI 4.1.1

Le nostre recensioni ed approfondimenti

OPPO Find N2 Flip – RECENSIONE

Samsung Galaxy Z Flip 4 – UFFICIALE

OPPO Find N2 Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 4: prezzo a confronto

Concludiamo la nostra panoramica con un confronto tra i prezzi di Samsung Galaxy Z Flip 4 e di OPPO Find N2 Flip. Il modello pieghevole di OPPO è disponibile in un unico taglio di memoria mentre la versione Samsung in tre varianti.

OPPO Find N2 Flip Samsung Galaxy Z Flip 4 8/128 GB ❌ 1.149,9€ 8/256 GB 1.199,9€ 1.199,9€ 8/512 GB ❌ 1.329,9€

Ovviamente non mancano occasioni per risparmiare sul modello Samsung mentre per quanto riguarda quello OPPO (lanciato a febbraio), al momento (e fino al 16 aprile) può essere acquistato in bundle con una cover e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

