TikTok vuole lanciare una nuova sezione dell’app dedicata all’apprendimento

TikTok non significa solo intrattenimento. Sono tanti, infatti, i canali che realizzano e condividono contenuti dedicati all'apprendimento, anche se – ahimè – spesso e volentieri questo genere di contenuto passa in secondo piano. Per promuovere l'utilizzo di TikTok come mezzo di informazione e apprendimento, si è pensato di dedicare un feed ad-hoc per i contenuti STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

TikTok prepara il nuovo feed STEM, ecco come funzionerà

TikTok ha annunciato di star lavorando ad una nuova sezione dell'app in cui raccoglierà solo ed esclusivamente video di tipo educativo, e quindi riguardanti aree come quello della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica.

Per farlo, il Social si è avvalso anche della collaborazione di due importanti realtà di controllo: da un lato, il Common Sense Networks, che studierà tutti i contenuti per assicurarsi che questi siano rilevanti ai fini della STEM. Dall'altro, il Poynter, che si occuperà invece di controllare l'accuratezza di questi contenuti. I video che non superano entrambi i controlli non verranno mostrati nel nuovo feed STEM.

Questa nuova area è pensata per offrire agli utenti di TikTok uno spazio di co-apprendimento, ispirazione e arricchimento (oltre che ad offrire ai creatori un nuovo spazio-vetrina) e inizierà ad essere testato negli Stati Uniti a partire dalle prossime settimane.

