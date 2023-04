Huawei Mate 60: ecco come la sua fotocamera alzerà l’asticella

Prima con la serie Mate 50 e poi con quella P60, Huawei ha dimostrato di saper ancora creare camera phone nonostante il ban americano, e con Huawei Mate 60 pare voglia superarsi. Forte delle sue ultime scoperte tecnologiche, la compagnia cinese ha ampliato l'evoluzione fotografica anche a modelli come quelli della serie Nova 11, che per ultima ha portato sugli scaffali una fotocamera dotata di apertura variabile. E stando alle ultime voci di corridoio, con la prossima serie Mate 60 dovrebbe evolversi alla sua seconda generazione.

La fotocamera della serie Huawei Mate 60 avrà lenti “di seconda generazione”

Mancano ancora dettagli specifici, anche perché il lancio non avverrà prima di svariati mesi, ma l'impressione è che la principale novità del comparto fotografico di Huawei Mate 60 sarebbe un sensore con dimensioni maggiori. Su Huawei Mate 50 c'è il Sony IMX766 da 1/1.56″, probabilmente lo stesso di Nova 11 Ultra, mentre su Huawei P60 Pro/Art il Sony IMX888 da 1/1,43″; prima del suo lancio, in rete si è discusso del perché Huawei non abbia utilizzato un sensore da 1″ proprio per implementare questo tipo di apertura variabile. Certo, il fresco di presentazione Xiaomi 13 Ultra ha dimostrato di poter maneggiare un sensore da 1″ con lenti del genere, ma va specificato che il meccanismo adoperato da Xiaomi ha un diaframma che varia solamente fra due step, f/1.9 e f/4.0, mentre quello di Huawei ne ha 10, e si presume che questo sistema sia più avanzato ma anche più ingombrante, rendendo più difficoltoso l'inserimento di un sensore più ampio.

Ecco quindi che Huawei Mate 60 potrebbe essere il primo con sensore da 1″ con apertura a 10 step se non addirittura di più. Inoltre, si parla di un teleobiettivo migliorato: rispetto a Mate 50, P60 Pro/Art ha utilizzato un periscopiale 3.5x con apertura focale f/2.1 anziché f/3.5, e il succitato Xiaomi 13 Ultra ha fatto ancora meglio con un'apertura f/1.8, quindi vedremo se Mate 60 si metterà in pari con la rivale se non farà addirittura di meglio.

