Exynos 2400: ecco come Samsung ne migliorerà l’efficienza

Samsung Galaxy S24 ed Exynos 2400: la soluzione ai problemi riscontrati sui chip passati si chiamerebbe FoWLP. Il lancio della serie S23 ha segnato la crisi della divisione chip della compagnia sud coreana, che negli ultimi mesi è caduta in una crisi mai così acuta come nel resto della sua storia. Per la prima volta in anni, i suoi ultimi top di gamma sono mossi solo ed esclusivamente da soluzioni Qualcomm, anche per noi europei che per tanto tempo abbiamo ricevuto soltanto i modelli Exynos, con tanto di scuse pubbliche.

Nonostante il successo riscosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, le voci di corridoio danno praticamente per certo che Samsung stia lavorando per tornare già nei prossimi mesi a lavorare sui propri chipset. A partire dal famigerato Samsung Galaxy S23 FE, sulla cui effettiva esistenza si dibatte ormai da mesi ma che dovrebbe esordire nel 2023 e dovrebbe farlo con Exynos 2200, lo stesso dal famigerato S22 ma con un processo produttivo migliorato.

La stessa cosa toccherebbe all'Exynos 2400, che secondo l'insider Revegnus godrebbe di un rinnovato processo di packing denominato FoWLP, acronimo che sta per Fan-out Wafer Level Packaging. È una tecnica avanzata dove viene eliminata la necessità di avere un circuito stampato su cui montare il microchip, potendolo montare direttamente sul wafer di silicio, con vantaggi in termini di riduzione dei costi, delle dimensioni e quindi migliorarne l'efficienza.

Samsung Electronics plans to apply WLP packaging to its mobile processor, Exynos, in the fourth quarter of this year.

I'm pretty sure it's an Exynos 2400 https://t.co/WUXpB2ZWyI — Revegnus (@Tech_Reve) April 12, 2023

In questo modo, Samsung potrebbe recuperare il gap con TSMC quando si parla di temperature e consumi, cioè i punti deboli degli ultimi SoC Exynos e Snapdragon quando prodotti da Samsung Foundry. Di quanto è ancora tutto da vedere, dato che il mercato ci dimostra che è l'atto pratico a decretarne l'effettiva efficacia.

