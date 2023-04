Recensione Verefa V60M Pro: aspira, lava e si autopulisce ad un prezzo super economico

Diciamoci la verità, ormai il mondo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è così pieno zeppo di alternative, che quando si va ad acquistare un modello top di gamma lo si fa certi che le tecnologie che integra siano in grado di garantire le massime prestazioni in quanto a pulizia.

Se però si cerca il miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti economico, o quantomeno in una fascia di prezzo intorno ai 300 euro, le cose iniziano a diventare molto più complesse. E non perché le alternative non ci sono, ma proprio per l'esatto opposto: il “rischio” principale quando si acquista un robot aspirapolvere e lavapavimenti economico infatti, è proprio quello di portarsi a casa un prodotto che costa intorno ai 300 euro, ma che poi non fa quello che promette.

Fortunatamente non è il caso del Verefa V60M Pro: nonostante con lo sconto attivo su Amazon costi circa 330 euro, questo piccolo robot aspirapolvere non solo è in grado di pulire il pavimento con una potenza di 2700 Pa, di lavare il pavimento con l'acqua e di auto-pulirsi grazie alla base di autosvuotamento, ma è uno dei pochissimi modelli che si possono utilizzare sia tramite l'applicazione che completamente offline, sfruttando un telecomando incluso nella confezione.

Recensione Verefa V60M Pro: il miglior robot aspirapolvere economico?

Design e materiali

Data la sua natura, il design del Verefa V60M Pro non è molto diverso rispetto a quello degli altri prodotti della sua categoria. Il robot aspirapolvere è perfettamente circolare, il diametro è di circa 48 cm e lo spessore è di poco superiore agli 8 cm.

Insomma, è tra i robot aspirapolvere più compatti che trovereste in commercio, e questo anche perché non è dotato di alcuna torretta laser per la navigazione: la planimetria e il rilevamento degli ostacoli, vengono gestiti da un sensore ottico posizionato nella parte anteriore del robot e che riesce a coprire un angolo piuttosto ampio, e da un giroscopio il cui scopo è quello di ottimizzare il sistema di navigazione.

Questo sistema renderà il processo di pulizia leggermente più lento, così come la rilevazione degli ostacoli che comunque garantirà un risultato piuttosto buono, anche se in alcuni casi potrebbe impiegare qualche secondo in più per riuscire a capire come superare un determinato ostacolo.

Sul retro ci sono due grandi prese d'aria che, come in ogni robot aspirapolvere, potrebbero tendere a spostare ulteriormente lo sporco e portarlo in giro: ma nonostante questo particolare, al quale ormai siamo abituati con questa tipologia di dispositivi, al termine del ciclo di pulizia il Verefa V60M Pro è riuscito ad aspirare ogni particella di sporco, anche grazie all'unica spazzola laterale che però ha dimensioni leggermente maggiori della media ed è realizzata in modo da evitare l'aggrovigliamento di capelli e peli.

Il mop per il lavaggio dei pavimenti viene inumidito grazie ad un contenitore per l'acqua di buona capienza, mentre nonostante anche il contenitore per lo sporco sia delle giuste dimensioni, a mio parere si tratta di una caratteristica poco importante data la presenza del sistema di auto-pulizia.

Già, perché il Verefa V60M Pro è uno dei pochi robot aspirapolvere venduti in questa fascia di prezzo che può vantare una base di ricarica in cui è stato un sistema di svuotamento automatico dello sporco che funziona anche piuttosto bene: insomma non è di certo tra i più capienti in circolazione, ma potrebbe essere un giusto compromesso soprattutto per garantire la compattezza stessa della base di ricarica.

Nella confezione poi esce anche un telecomando, che permetterà l'utilizzo del robot anche “alla vecchia maniera”, senza la necessità di sfruttare una connessione ad internet.

Applicazione

Ad ogni modo, il Verefa V60M Pro può anche essere gestito da un'applicazione disponibile sia per Android che per iOS che effettivamente è riuscita a stupirmi: data la fascia di prezzo, mi sarei aspettato un'app magari non tradotta in Italiano e sviluppata in maniera dozzinale ma, fortunatamente, non è così.

Certo, a dirla tutta la traduzione in italiano non è delle migliori in circolazione, ma tramite l'applicazione anche l'utente meno esperto sarà in grado di gestire il robot in tutte le sue funzionalità, compresa la compatibilità con gli assistenti digitali.

In tutta sostanza, l'app permette l'impostazione delle modalità di pulizia, oltre che alla programmazione della pulizia automatica, l'impostazione della potenza d'aspirazione e tutte quelle funzionalità basiche che ci si aspetta da un prodotto del genere. Insomma, è un'applicazione ben realizzata che integra tutte le funzioni che ci si aspetterebbe da un software sviluppato per la gestione di un robot aspirapolvere.

Potenza d'aspirazione e qualità del lavaggio

Sotto la scocca, il Verefa V60M Pro nasconde un motore in grado di garantire una potenza d'aspirazione di 1800 pa. Certo, non è tra i robot aspirapolvere più potenti (e veloci) del mercato, ma è uno dei modelli in cui il rapporto tra prezzo di vendita e potenza d'aspirazione è più alto.

Integra un sensore con il quale è in grado di rilevare la presenza di tappeti ed aumentare in maniera autonoma la potenza di aspirazione, ed in quanto a potenza d'aspirazione c'è poco da criticare a questo robot.

Bene ma non benissimo il sistema di rilevamento degli ostacoli, che in alcune occasioni potrebbe far perdere un po' di tempo al robot prima di trovare la giusta strada, ma è comunque in grado di far comprendere al Verefa V60M Pro tutti gli oggetti che può trovare sul suo cammino e le altezze dei mobili che lo circondano, in modo da poter valutare se infilarcisi sotto, oppure no.

Va detto però che nonostante l'assenza della torretta laser, grazie al percorso di pulizia a zig-zag il robot è in grado di garantire una copertura delle superfici piuttosto completa, evitando di lasciare punti non coperti o di passare più volte sullo stesso punto.

il contenitore del liquido, tra l'altro, è dotato di un'elettrovalvola che è possibile gestire direttamente dall'applicazione, e che permette quindi di scegliere con precisione la quantità di acqua da distribuire sul pavimento.

Sulla capacità del serbatoio dell'acqua però, è necessario un appunto: alla massima quantità di distribuzione, superati i 40/50 mq potrebbe essere necessario riempirlo nuovamente. È quindi importante scegliere con cura questo parametro, in modo da garantire una pulizia completa di tutta la casa.

Ad ogni modo, ciò che più stupisce del Verefa V60M Pro è la qualità della pulizia. È chiaro che ad un prezzo così contenuto, ci si potrebbe aspettare una pulizia leggermente sotto tono, ma devo ammettere che in realtà non è così: soprattutto alla massima potenza di aspirazione che, tra le altre cose, è anche piuttosto silenziosa, il Verefa V60M Pro pulisce che è un piacere ed è in grado di catturare lo sporco anche più ostinato.

Autonomia della batteria

La batteria non è estremamente capiente ma, grazie ad un motore non estremamente energivoro, i 2600 mAh sono in grado di garantire una buona autonomia al robot.

Alla minima potenza d'aspirazione il Verefa V60M Pro è in grado di funzionare in maniera continua per oltre 130 minuti: una buona performance che ovviamente diminuisce qualora lo si utilizzi al massimo della potenza ma che continuerebbe ad essere sufficiente a pulire un ambiente di circa 100 metri quadrati senza avere problemi di autonomia.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Verefa V60M Pro è di 389,99 euro che, grazie ad un coupon (che trovate in basso), scende a 329,99 euro su Amazon Italia: per accedere allo sconto pieno, sarà necessario selezionare su Amazon la casella relativa allo sconto di 60 euro direttamente nella pagina del prodotto.

Ed è inutile girarci intorno: a 329,99 euro è pur vero che si trovano robot aspirapolvere e lavapavimenti dotati delle stesse caratteristiche e di una capacità molto simile, ma sono tutti modelli non dotati di alcun sistema di autosvuotamento.

Verefa V60M Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti economico, che però si rivolge a quelle persone che di compromessi ne vogliono accettare ben pochi, ed in grado di dare all'utente tutte le funzionalità di cui potrebbe avere bisogno.



