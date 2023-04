OnePlus Ace 2 x Genshin Impact: 18 GB di RAM, cover Lava Red e confezione speciale

A inizio anno la compagnia cinese ha lanciato il secondo capitolo della serie Ace, arrivato anche in versione Global con il nome di OnePlus 10R. E ora il dispositivo torna ancora una volta sotto i riflettori: i fan richiedono a gran voce l'uscita di OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition e la risposta dell'azienda non ha tardato ad arrivare. Ecco tutti i dettagli su questa versione speciale, compreso il prezzo e la disponibilità sul mercato.

OnePlus Ace 2 x Genshin Impact Edition: tutto su caratteristiche e prezzo della nuova versione speciale

Durante l'evento di lancio in patria, la compagnia aveva già anticipato che nei mesi successivi sarebbe arrivata una versione speciale dedicate all'action GDR asiatico. OnePlus Ace 2 x Genshin Impact Edition stato lanciato in Cina il 17 aprile 2023 ed arriva in una sgargiante colorazione Lava Red, con una confezione di vendita speciale, vari gadget ed un tema personalizzato.

Il design è identico a quello di Ace 2 standard ma cambia lo stile generale: il tema del dispositivo è Xiangling, personaggio a 4 Stelle e di elemento Pyro. Il dispositivo è caratterizzato da una back cover rossa, con texture in simil-pelle, mentre le specifiche restano invariate rispetto alla versione normale del telefono: eccovi il nostro approfondimento per saperne di più.

Ovviamente – come anticipato anche poco sopra – non manca una confezione a tema, arricchita da vari gadget. È presente un poster, degli adesivi, un libro pop-up e delle card, tutte dedicate a Xiangling (con un spillino per SIM davvero simpatico). Inoltre non mancano personalizzazioni sofware con icone, sfondi, tastiera, suonerie ed altro.

OnePlus Ace 2 in versione Genshin Impact Edition è stato lanciato nella sola configurazione da 18 GB di RAM e 512 GB di storage, al prezzo di circa 492€ al cambio (3.699 yuan). Le vendite in Cina partiranno dal 25 aprile: ecco dove comprare Ace 2 standard (11R). Non appena ci saranno novità per l'acquisto della Special Edition aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Infine segnaliamo che questa non è la prima volta che la gamma introduce una versione speciale a tema Genshin Impact: anche il precedente OnePlus Ace Pro (10T) ha fatto capolino in un'edizione dedicata al celebre Action GDR (la trovate disponibile all'acquisto anche per noi occidentali).

