Continua il tracollo del mercato PC: le previsioni non sono rosee

Ancora brutte notizie per il settore dei PC: si è da poco concluso il Q1 2023 e ha fatto registrato un calo globale pari al -28%, cioè 56,7 milioni di unità spedite nel mondo. Sono i numeri più bassi negli ultimi 10 anni: si fece peggio soltanto nel Q1 2020, quando lo scoppio della pandemia rallentò pesantemente il mercato, tecnologico e non.

Continuano a calare le vendite di PC, la ripresa sta arrivando ma il 2023 sarà un anno nero

Con 12,8 milioni di PC venduti, Lenovo rimane al 1° posto ma non cambia nemmeno il resto della classifica con HP, Dell, Apple e ASUS; ma qualunque di questi brand si prenda in esame, sono tutti in calo attorno al -30%, chi più, chi meno: quello a cui è andata peggio è Apple (-38%), avendo maturato più vendite degli altri negli scorsi mesi e realizzando prodotti dal ciclo sostitutivo volutamente più lento.

Il motivo di questo trend negativo è sempre il solito: la domanda dei consumatori rimane troppo bassa, avendo moltissimi comprato in massa durante il lockdown, che fosse per motivi di smart working, didattica a distanza e/o intrattenimento. Per gli analisti di Counterpoint Research, nella seconda metà del 2023 dovrebbe arrivare una risalita, per un'annata che comunque dovrebbe concludersi con un calo a doppia cifra, specialmente in Europa.

