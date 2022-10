Dove comprare OnePlus Ace Pro (10T) x Genshin Impact

Dopo il debutto in patria, la nuova versione speciale di OnePlus arriva anche per noi. Siete appassionati dell'action GDR open world del momento? Allora ecco dove comprare OnePlus Ace Pro (10T) nella sua nuova incarnazione dedicata a Genshin Impact!

OnePlus Ace Pro (10T) x Genshin Impact: dove comprare la nuova versione speciale

Per chi è interessato al dispositivo, ricordiamo che Ace Pro è stato presentato anche in versione Global, ma con il nome di OnePlus 10T (eccovi la nostra recensione). Il dispositivo in versione speciale Genshin Impact è quello cinese, anche se con i servizi Google e la lingua italiana.

Passando alle caratteristiche, lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 6.7″ a 120 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Due chicche di tutto rispetto sono la tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP ed la super ricarica da 150W: la batteria da 4.800 mAh torna al 100% in un lampo! Ed ora andiamo a scoprire dove comprare OnePlus Ace Pro (il nostro 10T) in versione Genshin Impact Edition!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli su questa versione speciale, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. E se siete fan di Genshin Impact tenetevi forte: sta per arrivare anche la lingua italiana!

GizTop

Lo smartphone è in versione CHINA ed è dotato della ColorOS 12.1 su base Android 12: comunque sono presenti sia il Play Store che i servizi Google e – come riporta lo store – il software è multi-lingua (troviamo anche l'italiano).

Bande supportate: 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41 5G NR SA: n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 5G NR NSA: n1/3/5/8/40/41/77/78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il