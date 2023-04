Apple ha già migliorato Reality Pro? Spazzati via i dubbi dei tester

Nelle ultime settimane erano emerse diverse notizie che vedevano i tester di Apple Reality Pro per niente impressionati dal lavoro svolto dall'azienda di Cupertino con il primo visore per la realtà mista. Tuttavia, sembrano che le opinioni di chi ha provato il nuovo dispositivo siano drasticamente cambiate dopo una sessione di demo che si sarebbe tenuta proprio negli ultimi giorni.

Lo scetticismo lascia spazio all'entusiasmo: la nuova demo convince i tester di Apple Reality Pro

A riportare la notizia è il noto insider Evan Blass, che su Twitter ha citato le parole di una sua fonte che ha potuto testare con mano il nuovo Apple Reality Pro in diverse occasioni. Lo scetticismo emerso dalle prime dimostrazioni del prodotto sarebbe stato completamente spazzato via dall'entusiasmo generato durante l'ultima sessione di prova del casco XR.

“Il salto che sono riusciti a compiere dall'ultimo anno è gigantesco. Ero molto scettico, ma adesso sono totalmente in modalità take my money” avrebbe dichiarato la fonte citata dall'insider. Le novità sarebbero arrivate sia dal lato hardware che da quello software (con appositi contenuti), con Apple impegnata su entrambi i fronti per lanciare sul mercato Reality Pro nelle migliori condizioni possibili.

Le cose sembrano si stiano mettendo bene per Apple che dovrà tuttavia convincere un pubblico sempre molto restio a questo tipo di prodotto e al prezzo a cui spesso viene proposto (si veda anche il caso di PSVR2 che ha ottenuto vendite bassissime nonostante un hardware d'eccellenza, ndr). Per la presentazione ufficiale potremo dover attendere il mese di giugno, quando si terrà l'annuale WWDC.

