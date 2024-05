OPPO come vivo: 3 modelli per Find X8, ma il migliore arriverà dopo

La storia di OPPO in occidente è abbastanza travagliata: la prima avventura in Europa si concluse negativamente nel 2017, salvo poi ripartire nel 2018 con alti e bassi. Lo vediamo negli ultimi anni, da quando il brand ha deciso di ridimensionare la sua presenza e non portare i suoi top di gamma dalle nostre parti. Questo cambierà con la prossima generazione di flagship: OPPO ha confermato che li riporterà anche fuori dalla Cina, con una serie Find X8 che per l’occasione potrebbe espandersi ulteriormente.

OPPO Find X8: i top di gamma non saranno due ma tre, ma cambieranno le tempistiche

C’erano una volta i top di gamma che erano disponibili in un solo modello: oggi tutte le aziende li propongono in più salse, diversificandole per tutte le tasche (o quasi). E per il leaker Digital Chat Station questo aspetto verrà potenziato con i top di gamma che usciranno nei mesi a venire, per una serie Find X8 che verrà ampliata da due a tre modelli. Non vengono specificati i nomi, ma possiamo avanzare l’ipotesi del trittico OPPO Find X8, X8 Pro e X8 Ultra, aggiungendo così un modello intermedio fra quello base e quello più avanzato.

Il leaker fa presente che i due meno costosi, Find X8 e X8 Pro, è previsto che facciano il loro esordio non prima di ottobre, ma ci sarebbe da attendere qualche mese per quello più costoso, Find X8 Ultra, il cui lancio sarebbe previsto per il Q1 2025. Una strategia che ricorda molto da vicino quella della “cugina” vivo ma anche quella di Xiaomi, che solitamente presentano prima due modelli base e Pro e più avanzati anche quello Ultra.

Questa scelta potrebbe essere stata compiuta anche in vista del ritorno dei flagship in Europa: solitamente, le aziende cinesi lanciano tutti i modelli in madrepatria mentre in Europa ne arrivano solo alcuni, come nel caso di Xiaomi 14 Pro e vivo X90 Pro+ che vengono venduti solo in Asia. E le novità? Una di quelle principali dovrebbe riguardare il sensore ID nel display, e ci aspettiamo che vengano utilizzati SoC di punta sia MediaTek che Qualcomm, cioè Dimensity 9400 e Snapdragon 8 Gen 4.

