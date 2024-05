iQOO Neo 9S Pro in arrivo a maggio: sarà il più potente della serie!

Dopo il lancio di due modelli in Cina ed uno per il mercato Global, il brand partner di vivo si prepara a lanciare un ennesimo flagship killer: il dispositivo dovrebbe fare capolino sia in Cina che a livello internazionale. Si tratta di iQOO Neo 9S Pro: ecco che cosa possiamo aspettarci dal prossimo modello della serie, il più potente (in base a quanto emerso finora).

Aggiornamento 15/05: la casa cinese ha confermato il debutto del nuovo smartphone della serie Neo, svelando anche il chipset che sarà a bordo. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

iQOO Neo 9S Pro ha una data di presentazione: cosa aspettarsi dal flagship killer più potente della gamma

Neo 9 Pro – Crediti: iQOO

Al momento il nuovo iQOO Neo 9S Pro si muove su due fronti: quello cinese e quello Global. Visti i cambiamenti che la compagnia apporta nel passaggio da una versione all’altra non è da escludere che ci saranno delle differenze. Per prima cosa parliamo del modello più interessante, ossia quello in arrivo in Cina. La data di presentazione di iQOO Neo 9S Pro in patria è fissata per il prossimo 20 maggio, quindi a stretto giro. È già confermata la presenza del Dimensity 9300+, l’ultimo chipset di punta realizzato da MediaTek (una vera belva in termini di performance). Il design è identico a quello degli altri dispositivi della serie Neo 9, ma è prevista una versione speciale in collaborazione con NBA (probabilmente con una colorazione speciale). Si vocifera dell’esistenza di una variante Neo 9S Pro+ con Snapdragon 8 Gen 3; tuttavia da parte dei iQOO tutto tace.

Neo 9S Pro – Crediti: iQOO

Il nuovo modello in arrivo è stato anche certificato in versione Global: tuttavia non è detto che ci troveremo di fronte allo stesso telefono ed esiste la possibilità che iQOO Neo 9S Pro internazionale sia un rebrand di Neo 9 Pro cinese. Come al solito le cose con i produttori asiatici sono sempre contorte: Neo 9 Pro Global è un rebrand della versione standard cinese, Neo 9 (con Snapdragon 8 Gen 2). Quindi non è da escludere che il dispositivo Global avvistato con il nome commerciale Neo 9S Pro e la sigla PD2339 possa essere un rifacimento del Neo 9 Pro lanciato in Cina e quindi dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 9300 (liscio, non plus).

Crediti: 91mobiles

La certificazione di Google conferma il chipset presente a bordo, il design e anche la presenza di almeno 12 GB di RAM e Android 14 lato software. Aspettiamo di saperne di più e, nel frattempo, di seguito trovate la possibile scheda tecnica di iQOO Neo 9S Pro in versione cinese.

iQOO Neo 9S Pro (China) – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 163,53 x 75,68 x 7,99 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP???

display AMOLED flat (LTPO) a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit

da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, 452 PPI e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.160 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.9-2.0) con IMX920 , OIS, ultra-grandangolare

(f/1.9-2.0) con , OIS, ultra-grandangolare selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Speaker stereo, sensore IR, una porta Type-C 2.0 e chip proprietario iQOO Q1

Android 14 sotto forma di Funtouch OS 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le