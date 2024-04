OPPO Find X8, OnePlus 13 e Realme GT6: una bella novità per il sensore d’impronte

Aggiornamento 10/04: ancora dettagli sul nuovo sensore ID dei flagship OPPO, OnePlus e Realme, li trovate nell’articolo.

Mancano ancora parecchi mesi al lancio dei prossimi top di gamma OPPO, OnePlus e Realme, ma sappiamo bene come funzionano il tempo e soprattutto i leak. Il primo passa velocemente e in un lampo arriva il momento che stavi aspettando, mentre i secondi rappresentano delle ghiotte anticipazioni, spesso ben prima dell’uscita di un dispositivo. Si è cominciato a parlare di quelli che potrebbero essere OPPO Find X8/X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT6 e man mano si aggiungono nuovi dettagli: le ultime novità riguardano i cambiamenti lato sicurezza, con un lettore d’impronte a ultrasuoni.

OPPO, OnePlus e Realme con lettore d’impronte a ultrasuoni: spuntano nuovi leak

Crediti: Weibo

La nuova funzione è stata anticipata da vari insider cinesi: inizialmente si è parlato di come OnePlus 13 sarebbe il primo smartphone del brand equipaggiato con un lettore ID nel display con tecnologia a ultrasuoni. Questa caratteristica è da anni marchio di fabbrica dei flagship Samsung mentre i produttori cinesi sono ancora restii, fatta eccezione per vivo/iQOO. Tuttavia, con l’entrata in scena della soluzione targata Goodix, più economica rispetto Qualcomm, i sensori ID a ultrasuoni potrebbero diventare il trend del 2024/2025.

Sempre Digital Chat Station aggiunge che anche OPPO e Realme si appresterebbero a fare lo stesso, probabilmente a partire dalla serie Find X8 per la prima e quella GT6 o più probabilmente GT7 per la seconda; ma anche Xiaomi 15 Pro dovrebbe offrire questa novità, secondo le indiscrezioni precedenti.

Come funziona il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Abbiamo già affrontato in varie occasioni l’argomento, ma è sempre bene fare un ripasso. Il classico lettore d’impronte ottico illumina il polpastrello quando viene posizionato sopra di esso e poi mette a confronto la scansione con l’immagine registrata in precedenza dall’utente. Il telefono viene sbloccato una volta riconosciuta l’impronta. Il lettore d’impronte a ultrasuoni è una versione tecnologicamente più avanzata e affidabile: il sensore crea un’immagine 3D dell’impronta utilizzando segnali ad ultrasuoni, quindi quest’ultima viene registrata e rilevata con una velocità e una precisione superiori rispetto alle soluzioni ottiche.

