Recensione Ecovacs Deebot T30 Omni: robot “economico” ma (quasi) meglio dei TOP

Il 2024 è iniziato a gamba tesa per Ecovacs, che ha aperto l’anno con l’introduzione di tantissimi prodotti delle sue ormai già note lineup, con i quali però ha voluto dimostrare la sua capacità di evolvere ed innovare.

C’è ad esempio il nuovo X2 Combo (di cui arriverà a breve la recensione) che potrebbe essere definito come una sorta di “ibrido” tra un robot ed un aspirapolvere ciclonico, e c’è la nuova linea T30, che arriva con una potenza d’aspirazione di ben 11.000 Pa (pensate che la linea T20 era ferma a 6000) ed una nuova base di ricarica profondamente più compatta.

Stiamo provando da qualche tempo la versione “base” dei nuovi T30, un modello più economico che con l’attuale sconto su Amazon diventa ancora più interessante: tramite il box in basso potrete acquistarlo a 799,00 euro.

Recensione Ecovacs Deebot T30 Omni: con i suoi 11000 Pa è il robot più potente a meno di 1000 euro

Videorecenisone Ecovacs Deebot T30 Omni

Design e materiali

Con l’Ecovacs Deebot T30 Omni, il brand ha totalmente rivoluzionato il design della base di ricarica, a favore di una forma molto più stondata, compatta e con in cima i due contenitori dell’acqua che sono visibili. Il vantaggio di questo nuovo design è che vi basteranno circa 50 cm in altezza per poter posizionarla senza troppi problemi sotto ai mobili.

Il robot in sé invece, ha un design praticamente invariato rispetto alla generazione precedente, se non fosse per i tre tasti superiori che hanno cambiato forma. Anteriormente in questo modello non sono state integrate le telecamere AIVI, ma continua ad essere presente il sistema TrueDetect 3D 3.0 che permette al robot di muoversi agilmente, evitando qualsiasi tipo di ostacolo con precisione millimetrica, o quasi.

La spazzola laterale è unica, ma ciò che davvero fa la differenza (soprattutto nella sua fascia di prezzo) sono la spazzola centrale e i due mop controrotanti: la prima, integra un sistema di denti grazie al quale si eviteranno totalmente eventuali grovigli di peli o capelli, i secondi invece non solo possono lavorare facendo una leggera pressione sul pavimento, ma si possono anche estendere. Infine anche la base di ricarica e autosvuotamento ha una funzione comodissima: l’asciugatura con aria calda, che evita molto meglio il formarsi di cattivi odori.

E converrete con me che stiamo parlando di tecnologie che in genere si trovano solo nei prodotti top di gamma e non in modelli che costano meno di 700 euro.

Potenza d’aspirazione e lavaggio

Ad animare Ecovacs Deebot T30 Omni ci pensa un motore in grado di garantire ben 8000 Pa di potenza d’aspirazione, ed è un record per la categoria. E va subito detta una cosa: non sbaglia un colpo né in fase di aspirazione né nella mappatura. È chiaro che con una potenza del genere sarebbe davvero strano se questo robot non fosse in grado di garantire una pulizia super approfondita, che elimina perfettamente sia i granelli piccoli che quelli più grandi, ma soprattutto i peli di animali. E infatti è così.

Ecovacs Deebot T30 Omni è uno dei pochi modelli che è riuscito a pulire perfettamente il pavimento al piano terra della mia casa. E non è una cosa da poco perché è qui che passano la maggior parte del tempo i miei 3 cani che entrando ed uscendo dal giardino macchiano in continuazione le mattonelle bianche.

E, credetemi, le ho provate tutte per mettere sotto stress il sistema di pulizia di questo robot, ma niente da fare: è stato più stressante per me creare questo ambiente “ostile” piuttosto che per l’Ecovacs, il quale ha pulito tutto senza indugi e difficoltà.

Ottimo anche il lavaggio che, grazie alle tecnologie di cui abbiamo parlato. Si può scegliere di effettuare il lavaggio in maniera tradizionale, con diversi livelli di potenza, oppure di far portare a termine prima l’aspirazione e poi passare al lavaggio dei pavimenti. Ovviamente è in grado di riconoscere i tappeti, sui quali aumenta la potenza d’aspirazione ed alza i mop per evitare di bagnarli, e sì, con il Ecovacs Deebot T30 Omni anche le macchie più ostinate andranno via.

Applicazione

Come tutti i prodotti dell’azienda, anche il Ecovacs Deebot T30 Omni viene gestito con l’app Ecovacs Home. È un’app che conosciamo bene e che negli anni è diventata sempre più ottimizzata. Certo, continuano ad esserci dei piccoli problemi di traduzione, ma per il resto si tratta di un sistema che funziona decisamente bene.

Tramite l’app è possibile gestire le tipiche impostazioni del robot, come la quantità di acqua utilizzata, la potenza di aspirazione, la frequenza di pulizia dei due mocio etc. Si possono impostare pulizie programmate e si può cambiare la lingua parlata dal robot: insomma, in Ecovacs Home si trovano tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

Inoltre, sempre tramite l’applicazione, è possibile accedere ad una ricostruzione in 3D della propria casa, che si potrà ulteriormente personalizzare inserendo tutta una serie di oggetti di arredo che andranno a personalizzare il sistema di riconoscimento integrato.

Autonomia della batteria

La batteria integrata è da 5200 mAh, ed anche se potrebbe sembrare sottodimensionata se paragonata alla grande potenza d’aspirazione, in realtà è in grado di garantire delle performance più che adatte a praticamente tutti i tipi ci abitazione.

Il brand garantisce un’autonomia massima di 3 ore, ma dato l’ottimo sistema di mappatura ve ne basteranno meno della metà per pulire un ambiente di 120 metri quadrati in modalità automatica.

Prezzo di vendita e considerazioni

Ecovacs Deebot T30 Omni è in vendita su Amazon a 899,00 euro ma, tramite il box in basso, lo potrete acquistare in sconto (dal 10 al 25 Aprile 2024) a 799,00 euro. Ed anche se potrebbe sembrare comunque una cifra alta, vi inviterei a valutarne le caratteristiche e a confrontarle con i prezzi dei robot super-premium che vengono venduti anche al doppio del prezzo.

Insomma, Ecovacs Deebot T30 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che anche se non entra in diretta concorrenza con i modelli top di gamma, sicuramente gli mette i bastoni tra le ruote: è il più potente di tutti, ha il mocio estendibile, un’ottima app e la nuova base è anche più piacevole all’occhio.



