iOS 18: Apple prepara un assistente AI per la navigazione in Safari

I rumor su iOS 18 indicano il nuovo sistema operativo mobile di Apple come tra i più ambiziosi mai realizzati, grazie anche all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Le funzionalità che andranno a caratterizzare questa nuova versione, però, non sono ancora note del tutto, ma nelle ultime ore è emerso online un leak che suggerisce la potenziale integrazione di un nuovo assistente per la navigazione in Safari.

Un misterioso Safari Assistant è apparso nel codice sorgente di iOS: di cosa si tratterà?

Stando alle informazioni pubblicate su Twitter/X dall’insider Nicolas Alavarez, nel codice sorgente di iOS sarebbero apparse due nuove funzionalità inedite: una legata per l’appunto all’assistente per la navigazione in Safari ed una per la ricerca criptata delle immagini. Le due funzioni potrebbero essere legate tra di loro, e consentire un sorta di Cerchia e cerca anche sul browser mobile di Apple.

Entrambe le funzionalità sfrutteranno il Private Relay per comunicare con i server di Apple, questo significa che anche in questo caso la privacy sarà garantita e gli utenti non dovranno preoccuparsi di essere profilati. Una funzione simile, tuttavia, è già presente su iPhone: in Spotlight e in Foto, infatti, è possibile sfruttare la ricerca visuale seppur non esplicitamente criptata.

Sarà interessante capire se tutte le funzionalità con AI verranno presentate già nel corso del WWDC 24 di giugno, oppure se Apple manterrà segreta qualche sorpresa per il lancio dei nuovi iPhone (presumibilmente nel mese di settembre.

