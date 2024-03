Apple annuncia le date della WWDC 24: l’AI di iOS 18 sta arrivando

L’annuncio che tanti appassionati di tecnologia stavano aspettando è finalmente arrivato: Apple ha confermato che la Worldwide Developer Conference 2024 (WWDC 24) si terrà nel corso del mese di giugno, con tante novità software che troveranno spazio in occasione del keynote di apertura.

Per Apple sarà un evento “Assolutamente Incredibile”

Crediti: Apple

In queste ore Apple ha iniziato ad inviare agli sviluppatori gli inviti ufficiali per la Worldwide Developer Conference 2024 che si terrà all’Apple Park di Cupertino dal 10 al 14 giugno. Il consueto keynote di apertura dell’evento, che solitamente riserva gli annunci più importanti in termini di software e hardware, si terrà il 10 giugno alle ore 19.00 (ora italiana). Gli sviluppatori possono fare domanda per partecipare alla WWDC 24 in persona, oppure seguire i corsi direttamente online.

Le indiscrezioni sull’evento, ovviamente, suggeriscono la presentazione di iOS 18 e della nuova intelligenza artificiale di Apple. In questo senso, il primo teaser lanciato dal capo del marketing Greg Joswiak sembra confermare proprio la presenza dell’AI: con un tweet, infatti, ha descritto l’evento come “Assolutamente Incredibile“, con le lettere maiuscole che vanno a comporre proprio la sigla per l’intelligenza artificiale.

L’appuntamento, quindi, è fissato per il mese di giugno quando finalmente scopriremo in che modo proverà a differenziarsi dagli altri servizio l’AI di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le