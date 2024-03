Tira aria di vivo X Fold 3 Pro Global: sarà il primo pieghevole internazionale?

A distanza di pochissimo dal debutto in Cina, si torna a parlare di vivo X Fold 3 Pro ma questa volta con buone nuove per gli utenti Global. Il flagship potrebbe essere il primo smartphone pieghevole del brand a varcare i confini cinesi ed arrivare su altri mercati: ecco cosa sappiamo, grazie ad una certificazione.

vivo X Fold 3 Pro potrebbe arrivare in versione Global: spunta una certificazione

Crediti: vivo

Il top pieghevole vivo X Fold 3 Pro è stato certificato presso un ente indonesiano (SDPPI), con la sigla V2330 ed il nome commerciale completo (che quindi conferma l’identità del dispositivo in modo inequivocabile). È vero che si tratta ancora di un mercato asiatico ma resta il fatto che questo è il primo avvistamento di un foldable della compagnia fuori dalla Cina. vivo X Fold 3 Pro, quindi, dovrebbe debuttare il versione Global a partire dall’Indonesia: tuttavia questo potrebbe essere un caso isolato, quindi è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. D’altro canto esiste la possibilità che il pieghevole possa arrivare anche in altri mercati, magari avvicinandosi alle nostre latitudini (anche se un’uscita in Italia è quanto mai improbabile).

Crediti: SDPPI

Per ora la certificazione fa riferimento solo alla variante Pro e non è dato di sapere se anche il modello standard varcherà i confini cinesi. Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo flagship pieghevole è un dispositivo con caratteristiche stellari: una cerniera rinnovata, certificazione IPX8, uno schermo AMOLED E7 da 8,03″, ben due lettori d’impronte ad ultrasuoni, lo Snapdragon 8 Gen 3, ricarica wireless ed una fotocamera top con tanto di teleobiettivo a periscopio.

vivo X Fold 3 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 159,96 x 72,55 x 11,2 mm (chiuso) e di 159,96 x 142,4 x 5,2 mm (aperto) per 236 grammi

(aperto) per Certificazione IPX8

Display interno AMOLED Samsung E7 LTPO 8T a 10 bit da 8,03″ 2K (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED Samsung E7 8T a 10 bit da (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Display esterno AMOLED BOE Q9+ LTPO a 10 bit da da 6,53″ 2K (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED BOE Q9+ a 10 bit da da (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Lettore d’impronte digitale sotto ai display (entrambi ad ultrasuoni)

Raffreddamento non specificato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e wireless da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Type-C USB 3.2 Gen 2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.68-2.0-2.57) con OmniVision OV50H da 1/1,3″, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), teleobiettivo a periscopio OV64B, ottiche Zeiss e ISP vivo V3

(f/1.68-2.0-2.57) con OmniVision OV50H da 1/1,3″, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), teleobiettivo a OV64B, ottiche Zeiss e ISP Selfie camera da 32 MP f/2.4 (sia interna che esterna)

f/2.4 (sia interna che esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

