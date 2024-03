Rabbit r1: ecco le funzionalità AI disponibili al lancio

Rabbit r1 arriverà tra le mani degli primi utenti nelle prossime settimane, ma per ingannare l’attesa gli sviluppatori hanno deciso di mostrare cosa sarà in grado di fare questo particolare dispositivo con intelligenza artificiale in grado di controllare PC e smartphone a cui viene connesso. Seppur le funzionalità possano sembrare un po’ ridotte, Rabbit ha assicurato che ha in serbo numerosi aggiornamenti che espanderanno le possibilità offerte da r1.

Ecco cosa sarà in grado di fare Rabbit r1 con l’intelligenza artificiale

Crediti: Rabbit

Le funzionalità di Rabbit r1 si divideranno in due macro gruppi: funzioni di base e funzioni LAM. Con LAM si intende “Large Action Model“, ovvero un modello che impara a utilizzare qualsiasi software in cui si imbatte, esegue azioni e migliora nel tempo. Impara studiando come le persone utilizzano le interfacce online, quindi è in grado di utilizzare tali interfacce nello stesso modo in cui farebbe un essere umano. Gli utenti, ovviamente, potranno parlare come se stessero conversando con un assistente personale, e quindi chiedergli di performare determinare azioni.

Caratteristiche di base:

Conversazione con LLM (come un qualsiasi chatbot)

Ricerca in tempo reale delle informazioni con Perplexity AI

AI Vision, ovvero la comprensione delle immagini e dei video

Traduzione bidirezionale

Prendere appunti con riepiloghi creati dall’AI

Funzionalità basate su LAM:

Riproduzione musicale

AI generativa (creazione di testo, immagini, ect)

Prenotazione rideshare (Uber, Lyft, ect)

Prenotazione cibo da asporto (Uber Eats, Glovo, JustEat, ect)

Rabbit ha anche comunicato di essere già al lavoro su un primo aggiornamento per le funzionalità che verrà rilasciato tramite OTA il prima possibile.

