La serie Xiaomi 15 avrà un lettore d’impronte nuovo di zecca

Aggiornamento 04/03: arrivano altri dettagli in merito alla presenza del lettore d’impronte digitali a ultrasuoni per la serie Xiaomi 15. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio della serie 14 in versione Global (c’è anche il “vero” flagship della famiglia, ossia Xiaomi 14 Ultra) è subito il momento di guardare avanti. Nonostante siamo ancora ad inizio anno di recente hanno iniziato a fare capolino le prime indiscrezioni sul futuro della gamma Number, anche se per ora si tratta di informazioni risicate. Stavolta si parla di Xiaomi 15 e 15 Pro (e probabilmente anche del modello Ultra), che potrebbero avere una gradita novità rispetto ai modelli attuali (almeno sul fronte della sicurezza).

Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, si guarda già ai futuri modelli top della casa cinese: si parte dal lettore d’impronte digitali

Crediti: Goodix

Stando ad un insider cinese, Xiaomi 15 Pro avrà dalla sua un lettore d’impronte digitali ultrasonico, una novità importante rispetto alla generazione attuale. Oltre al modello Pro anche Xiaomi 15 Ultra presenterà la stessa caratteristica, ma ovviamente si guarda ad un futuro alquanto lontano (almeno per il momento). Il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (posizionato sotto il display) non è una novità assoluta dato che vari brand ne fanno uso: Samsung in primis, ma anche vivo e iQOO, ad esempio. Tuttavia per ora si tratta di una feature inedita per Xiaomi; nonostante le voci iniziali, l’attuale Xiaomi 14 Ultra non presenta questa caratteristica. Comunque, a distanza di vari giorni, arriva anche un’ulteriore precisazione: sembra che anche Xiaomi 15 standard avrà un lettore ad ultrasuoni e che quindi la nuova feature arriverà a bordo dell’intera serie. Al momento questa sarebbe in fase di test, con un’ulteriore fase di prova prevista per il mese di aprile.

Il tutto potrebbe sembrare alquanto plausibile: a fine 2023 la soluzione targata Goodix dovrebbe essere entrata in produzione di massa, con una lista di brand interessati che comprende Xiaomi in testa, vivo e OPPO. In merito alla prossima generazione top della casa di Lei Jun, stando all’insider Digital Chat Station, questa novità sarebbe in prova su tutti i modelli della serie ma ovviamente potrebbero esserci dei cambiamenti in corso d’opera.

Come funziona il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Abbiamo già affrontato in varie occasioni l’argomento, ma è sempre bene fare un ripasso. Il classico lettore d’impronte digitali ottico illumina il polpastrello quando viene posizionato sopra di esso e poi mette a confronto la scansione con l’immagine registrata in precedenza dall’utente. Il telefono viene sbloccato una volta riconosciuta l’impronta. Il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni è una versione tecnologicamente più avanzata (e più affidabile): il sensore crea un’immagine 3D dell’impronta utilizzando segnali ad ultrasuoni. Quindi quest’ultima viene registrata e rilevata con una velocità ed una precisione superiori rispetto alle soluzioni ottiche.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le