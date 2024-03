Yale presenta Smart Lock Linus L2: la nuova serratura intelligente con Wi-Fi

Yale ha annunciato oggi una new-entry nel suo catalogo di dispositivi smart per la casa intelligente, la nuova serratura Smart Lock Linus L2. Questa nuova soluzione per la sicurezza domestica è in grado di interagire con l’intero ecosistema smart di Yale, comprendendo quindi anche le telecamere smart, il campanello smart e gli aprigarage e apricancello intelligenti, permettendo agli utenti di monitorare la propria abitazione da una singola app.

La sicurezza resa semplice: ecco Yale Smart Lock Linus L2

Crediti: Yale

Smart Lock Linus L2 è progettata per offrire una maggiore comodità nella vita di tutti i giorni, senza compromettere la sicurezza, ed unendo un design all’avanguardia a funzionalità e innovazione. Il design, infatti, è stato realizzato in collaborazione con il celebre studio Bold Design, che ha lavorato anche sulla progettazione del termostato Nest. Il nuovo design della serratura, elegante e allungato, con la durevole custodia in metallo, si inserirà perfettamente nell’estetica di qualsiasi abitazione, da quelle più tradizionali a quelle contemporanee.

La serratura smart offre un’installazione semplicissima e si adatta alla maggior parte dei cilindri e delle serrature, risultando perfetta sia per case in affitto che di proprietà, con la possibilità di montarla velocemente sulla porta senza apportare modifiche e rimuoverla senza lasciare traccia. Smart Lock Linus L2, inoltre, dispone di Wi-Fi integrato, eliminando la necessità di acquistare il Connect Wi-Fi Bridge per controllarla da remoto.

Per bloccare o sbloccare la serratura, sarà necessario semplicemente fare tap su Yale Dot con il proprio telefono, senza il bisogno di aprire l’app Yale Home: in questo modo sarà sempre facile e veloce accedere alla propria abitazione. Il dispositivo, inoltre, supporterà anche il protocollo Matter su Thread con un futuro aggiornamento del firmware nel corso dell’anno, mentre è già compatibile con Google Home e Amazon Alexa.

Smart Lock Linus L2 è disponibile da oggi al prezzo di 229€ sul sito ufficiale e attraverso i rivenditori autorizzati.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le