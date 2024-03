ENGWE P26 in sconto: è l’e-bike per la città con un’autonomia super!

Nonostante il gelo di questi giorni la mobilità green rappresenta comunque il modo migliore di spostarsi in città risparmiando: se a questo ci aggiungiamo un viaggio comodo e sicuro, allora è arrivato il momento di puntare ad una e-bike! Perché non partire con l’ultimo modello premium ENGWE P26? La bici elettrica da città debutta in offerta su Geekbuying con un regalo, un codice sconto dedicato e la spedizione gratuita dai magazzini europei dello store.

ENGWE P26 debutta su Geekbuying, subito in offerta con codice sconto e un regalo

La nuova bici elettrica ENGWE P26 è un modello premium versatile e completo: parliamo di una e-bik equipaggiata con un motore da 250W e ruote da 26 x 1.95“. Si tratta quindi di una soluzione per la città che non disdegna anche strade di montagna (anche se ovviamente non è un modello fat, quindi sono da evitare percorsi estremi). La velocità si spinge fino ad un massimo di 25 Km/h mentre per l’autonomia parliamo di circa 100 km in modalità assistita e 65 km in versione Full Electric. Presente all’appello un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD per visualizzare i vari parametri, freni a doppio disco, sospensioni frontali ed un corpo leggero e robusto, realizzato in lega di alluminio.

La bici elettrica ENGWE P26 torna in offerta con codice sconto su Geekbuying, ovviamente sempre con l’immancabile spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

