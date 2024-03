Google Pixel: SOS satellitare in arrivo, ecco come si potrà utilizzare

La funzione SOS Satellitare si è dimostrata spesso molto efficace in situazioni estreme dove purtroppo si è in necessità di chiamare i soccorsi ma non si ha a disposizione linea telefonica o internet per comunicare. Diventata famosa grazie all’introduzione su iPhone, questa funzione adesso sta per arrivare anche sugli smartphone Pixel prodotti direttamente da Google.

Emergenza senza linea telefonica? Ci pensa il satellite anche su Google Pixel

Crediti: 9to5Google

In questi giorni, infatti, la funzione SOS Satellitare ha iniziato a far capolino sugli smartphone Google Pixel, segnando così l’inizio ufficiale del rollout. Al momento non è ancora chiaro su quali smartphone della serie sarà possibile utilizzare questa funzionalità, quindi bisognerà attendere l’annuncio ufficiale da parte di Google per scoprire tutti i dettagli. Diversi utenti, però, hanno già potuto mettere le mani su questa funzionalità, offrendo una ricca anteprima per tutti.

La funzione del SOS Satellitare può essere abilitata attraverso il menu “Impostazioni > Sicurezza ed emergenza“: una volta disponibile, infatti, questa funzionalità si affiancherà a SOS Emergenza e Rilevamento incidenti, completando gli strumenti utili a chiamare i soccorsi a disposizione degli utenti.

“Con il tuo Pixel puoi inviare messaggi ai servizi di emergenza e condividere la tua posizione quando non riesci a connetterti a una rete mobile o Wi-Fi. Quando ti connetti ai servizi di emergenza via satellite, il tuo nome, e-mail, numero di telefono, posizione, informazioni sul dispositivo (IMEI, lingua, modello, livello della batteria) e le informazioni di emergenza vengono condivise con i servizi di emergenza e i fornitori di servizi satellitari.” si legge nella descrizione ufficiale di Google.

Al momento la funzionalità, seppur presente su alcuni smartphone, non risulta ancora operativa: bisognerà quindi attendere notizie ufficiale da parte di Google per scoprire quando si potrà sfruttare il nuovo SOS Satellitare anche sugli smartphone Pixel.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le