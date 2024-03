Apple: nuovi prodotti già questa settimana, ma nessun evento

Dopo aver lanciato sul mercato il nuovo Vision Pro, Apple si prepara a riempire anche il mese di marzo con prodotti inediti o aggiornati. Secondo le indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, infatti, la compagnia di Cupertino potrebbe annunciare il lancio di nuovi dispositivi questa settimana, senza però tenere alcun evento di presentazione, come spesso accaduto anche in passato.

Stanno arrivando i nuovi iPad? Niente evento, ma solo comunicati stampa secondo i rumor

Crediti: MacRumors

Secondo quanto riportato dalle fonti di MacRumors e reiterato dal celebre giornalista Mark Gurman, Apple sarebbe intenzionata a lanciare nuovi prodotti durante la settimana che inizia il 4 marzo. Non ci sarà nessun evento tradizionale, tuttavia: la compagnia guidata da Tim Cook infatti potrebbe annunciare le novità tramite il sito ufficiale e con una serie di campagne di marketing e video online. Nei mesi di marzo ed aprile, dovrebbero arrivare una serie di nuovi prodotti non da poco, che trovate elencati qui sotto.

Due nuovi iPad Pro con chip M3 e display OLED

Due nuovi iPad Air con chip M2, di cui uno per la prima volta con display da 12.9″

Una nuova Magic Keyboard con trackpad più largo e scocca in alluminio

Una nuova Apple Pencil

Nuovi MacBook Air da 13″ e 15″ con chip M3

Nuove colorazioni per iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Nuove colorazioni per le cover di iPhone e i cinturini di Apple Watch

Non sappiamo ancora con certezza quali saranno le novità annunciate questa settimana, ma le opzioni più papabili sono sicuramente i nuovi iPad, seguiti a ruota dall’attesissimo MacBook Air M3. Vedremo nei prossimi giorni se i rumor saranno confermati e se Apple presenterà effettivamente dei nuovi dispositivi.

