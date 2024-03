Come risolvere il problema del bootloop su Xiaomi, Redmi e POCO

Nei giorni scorsi un piccolo aggiornamento per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO ha causato non pochi grattacapi agli utenti. Sono arrivate infatti diverse segnalazioni di smartphone bloccati in bootloop dopo aver eseguito l’aggiornamento dell’app “Plug-in SystemUI“, con il reset che si rendeva necessario per tornare ad utilizzare il proprio dispositivo. Per fortuna, questa guida vi permetterà di evitare il fastidio di dover resettare lo smartphone: avrete bisogno solo di un PC e un po’ di pazienza.

Guida: risolvere il problema del bootloop su Xiaomi, Redmi e POCO con Mi Assistant

Crediti: MIUIROM

La guida, messa a punto dalla community ufficiale di POCO Italia, prevede l’utilizzo di Mi Assistant per ripristinare la recovery di MIUI/HyperOS e riprendere così il controllo del proprio dispositivo Xiaomi, Redmi e POCO, eliminando il problema del bootloop. Il procedimento è abbastanza semplice, ma se non avete mai collegato il vostro smartphone al PC potreste avere bisogno anche dei driver fastboot che trovate a questo link, e dovrete attivare il debugging USB dalle impostazioni sviluppatore del dispositivo.

Scaricate ed installate Mi PC Suite Potete effettuare il download da questo link, scaricando anche la traduzione inglese (che trovate più in basso nella pagina del download) che dovrà essere scompattata ed inserita nel percorso “C:\Program Files (x86)\MiPhoneAssistant“ Scaricate l’ultima versione recovery di HyperOS Versione EEA – Download

Versione MI – Download

Non estrarre i file .zip scaricati Avviate Mi Assistant ed entrare in modalità recovery sul proprio dispositivo Collegate lo smartphone al PC e selezionate “Connect with MiAssistant” Da Mi Assistant, selezionate “Choose a local flash package” Scegliete il file recovery scaricato il precedenza Attendere il completamento dell’operazione Il telefono si riavvierà automaticamente una volta completato il flash

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le